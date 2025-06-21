Ваши гости попросят повторить! Ароматный лимонно-сливочный чизкейк с простыми ингредиентами

Лимонно-сливочный чизкейк покорит даже самых требовательных сладкоежек. С помощью простых ингредиентов можно порадовать близких, при этом сэкономив на десерте, который намного вкуснее купленного.
Вот простой рецепт ароматного лимонно-сливочного чизкейка.
Для основы понадобятся
Для лимонно-сливочной начинки
Приготовление
Разогрейте духовку до 175°C.
В миске измельчите печенье в мелкую крошку и смешайте с растопленным сливочным маслом. Хорошо перемешайте до однородности.
Выложите смесь в форму для запекания, равномерно распределите и утрамбуйте с помощью стакана, формируя бортики и основание. Выпекайте 10 минут, затем остудите, не вынимая из формы.
В отдельной миске взбейте сливочный сыр до кремообразной консистенции. Постепенно добавляйте сахар и продолжайте взбивать.
Добавьте яйца по одному, хорошо взбивая после каждого. Затем добавьте лимонный сок, цедру, ванильный экстракт и щепотку соли. Перемешайте до получения однородной массы.
Вылейте начинку на готовый корж и разровняйте.
Выпекайте чизкейк в предварительно разогретой духовке 35–40 минут, пока начинка не загустеет, а верх не станет золотисто-коричневым.
Выключите духовку и оставьте чизкейк внутри на 10 минут.
Затем остудите его при комнатной температуре, уберите в холодильник на несколько часов или на ночь.
Подавайте с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками, добавьте свежие ягоды для контраста.
Ингредиент (лат. ingrediens — «входящий») — исходные продукты для приготовления какого-либо блюда.
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