Ваши гости попросят повторить! Ароматный лимонно-сливочный чизкейк с простыми ингредиентами

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Лимонно-сливочный чизкейк покорит даже самых требовательных сладкоежек. С помощью простых ингредиентов можно порадовать близких, при этом сэкономив на десерте, который намного вкуснее купленного.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ чизкейк

Вот простой рецепт ароматного лимонно-сливочного чизкейка.

Для основы понадобятся

200 г печенья (песочного),

100 г сливочного масла.

Для лимонно-сливочной начинки

400 г сливочного сыра (комнатной температуры),

1 стакан сахара,

3 яйца,

сок и цедра 2 лимонов,

1 ч. л. ванильного экстракта,

щепотка соли

Приготовление

Разогрейте духовку до 175°C.

В миске измельчите печенье в мелкую крошку и смешайте с растопленным сливочным маслом. Хорошо перемешайте до однородности.

Выложите смесь в форму для запекания, равномерно распределите и утрамбуйте с помощью стакана, формируя бортики и основание. Выпекайте 10 минут, затем остудите, не вынимая из формы.

В отдельной миске взбейте сливочный сыр до кремообразной консистенции. Постепенно добавляйте сахар и продолжайте взбивать.

Добавьте яйца по одному, хорошо взбивая после каждого. Затем добавьте лимонный сок, цедру, ванильный экстракт и щепотку соли. Перемешайте до получения однородной массы.

Вылейте начинку на готовый корж и разровняйте.

Выпекайте чизкейк в предварительно разогретой духовке 35–40 минут, пока начинка не загустеет, а верх не станет золотисто-коричневым.

Выключите духовку и оставьте чизкейк внутри на 10 минут.

Затем остудите его при комнатной температуре, уберите в холодильник на несколько часов или на ночь.

Подавайте с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками, добавьте свежие ягоды для контраста.

Уточнения

Ингредиент (лат. ingrediens — «входящий») — исходные продукты для приготовления какого-либо блюда.

