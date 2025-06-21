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Ваши гости попросят повторить! Ароматный лимонно-сливочный чизкейк с простыми ингредиентами

2:02
Еда

Лимонно-сливочный чизкейк покорит даже самых требовательных сладкоежек. С помощью простых ингредиентов можно порадовать близких, при этом сэкономив на десерте, который намного вкуснее купленного.

чизкейк
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
чизкейк

Вот простой рецепт ароматного лимонно-сливочного чизкейка.

Для основы понадобятся

  • 200 г печенья (песочного),
  • 100 г сливочного масла.

Для лимонно-сливочной начинки

  • 400 г сливочного сыра (комнатной температуры),
  • 1 стакан сахара,
  • 3 яйца,
  • сок и цедра 2 лимонов,
  • 1 ч. л. ванильного экстракта,
  • щепотка соли

Приготовление

Разогрейте духовку до 175°C.
В миске измельчите печенье в мелкую крошку и смешайте с растопленным сливочным маслом. Хорошо перемешайте до однородности.
Выложите смесь в форму для запекания, равномерно распределите и утрамбуйте с помощью стакана, формируя бортики и основание. Выпекайте 10 минут, затем остудите, не вынимая из формы.

В отдельной миске взбейте сливочный сыр до кремообразной консистенции. Постепенно добавляйте сахар и продолжайте взбивать.
Добавьте яйца по одному, хорошо взбивая после каждого. Затем добавьте лимонный сок, цедру, ванильный экстракт и щепотку соли. Перемешайте до получения однородной массы.
Вылейте начинку на готовый корж и разровняйте.

Выпекайте чизкейк в предварительно разогретой духовке 35–40 минут, пока начинка не загустеет, а верх не станет золотисто-коричневым.
Выключите духовку и оставьте чизкейк внутри на 10 минут.

Затем остудите его при комнатной температуре, уберите в холодильник на несколько часов или на ночь.

Подавайте с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками, добавьте свежие ягоды для контраста.

Уточнения

Ингредиент (лат. ingrediens — «входящий») — исходные продукты для приготовления какого-либо блюда.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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