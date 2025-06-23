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Австрийский десерт, ставший легендой: готовим манный штрудель у себя дома

3:10
Еда

Манный штрудель — это традиционный десерт австрийской кухни. Он славится своей воздушной текстурой и нежным вкусом. Этот десерт подают с фруктами и миндальными хлопьями, что делает его идеальным дополнением к обеду или ужину.

Манное печенье
Фото: commons.wikimedia.org by Haeferl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Манное печенье

Этот десерт отличается своей простотой и гармонией вкусов. С тех пор манный штрудель стал популярным не только как ностальгическое воспоминание, но и как быстрый десерт, который нравится всем.

Блины из манной крупы, известные как "Kaiserschmarrn", также родом из Австрии. Легенда гласит, что этот десерт был создан случайно. Императорский повар испортил блины, но вместо того, чтобы выбросить их, разорвал на куски и подал с фруктами. В результате получился настолько вкусный десерт, что император Франц Иосиф I сразу полюбил его. Манная крупа придает блюду мягкость и пышность, а топленое масло усиливает его вкус, пишет kupi.cz.

Песочное печенье из манной крупы с фруктами и миндальными хлопьями — рецепт

Количество порций: 2

Время приготовления: 30 минут

  • 2 яйца
  • 150 мл молока
  • 5 столовых ложек манной крупы
  • 1 столовая ложка сахарного песка
  • Щепотка разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 2 чайные ложки топленого масла

Для подачи:

  • Горсть миндальных хлопьев
  • 2 столовые ложки малинового джема
  • Горсть черники
  • Сахарная пудра для посыпки

Приготовление

  1. Отделите желтки от белков. Вылейте молоко в миску, добавьте желтки, сахарный песок и манную крупу. Тщательно взбейте и оставьте смесь на 15 минут, чтобы манка набухла.
  2. Тем временем взбейте яичные белки со щепоткой соли до образования устойчивых пиков.
  3. Разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием и подсушите миндальные хлопья до золотисто-коричневого цвета. Отложите в сторону.
  4. Добавьте в молочную смесь разрыхлитель и аккуратно введите взбитые белки.
  5. Разогрейте чайную ложку растопленного масла на сковороде и вылейте тесто. Накройте крышкой и дайте постоять около 5 минут, пока тесто не затвердеет.
  6. Переверните тесто лопаткой, добавьте еще одну столовую ложку масла и разбейте на более мелкие кусочки с помощью двух вилок. Готовьте еще несколько минут до золотисто-коричневого цвета.
  7. Подавайте, посыпав сахарной пудрой, миндальными хлопьями, черникой и ложкой малинового джема.

Полезные советы

  • Для более насыщенного вкуса добавьте в тесто столовую ложку изюма или сушеной клюквы, предварительно замоченной в роме.
  • Вы можете менять начинку в зависимости от сезона: летом используйте свежую клубнику или абрикосы, а зимой — чернослив.
  • Если у вас нет топленого масла, можно заменить его обычным маслом, но будьте осторожны, чтобы оно не подгорело.

Уточнения

Венская кухня (нем  Wiener Küche) — городская кухня Вены. 

Штру́дель (нем. Strudel — «вихрь, воронка, водоворот») — кондитерское изделие в виде рулета из пресного, тонко раскатанного и вытянутого теста с различной начинкой (яблочной, грушевой, вишнёвой).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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