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Проросший имбирь: есть или сажать? Решение, которое удивит даже шеф-повара

2:46
Еда

У вас дома на подоконнике появился зеленый росток на имбирном корневище? Не стоит беспокоиться — это признак начала нового цикла роста, а не признак порчи. Мы расскажем, можно ли употреблять пророщенный имбирь, что означает его прорастание, как вырастить имбирь дома и сколько времени потребуется для получения полноценного урожая.

Корень имбиря
Фото: flickr. com by Veganbaking. net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Корень имбиря

Что делать, если имбирь пророс?

Когда на имбирном корневище появляется зеленый росток, это означает, что растение готовится к новому этапу своего жизненного цикла. Это естественный процесс, происходящий при благоприятных условиях.

"Выращивание имбиря — это нормально и даже полезно. Проросший имбирь можно использовать для получения нового растения", — отмечают специалисты из Университета Флориды, которых цитирует kupi.cz.

Можно ли есть пророщенный имбирь?

Да, пророщенный имбирь безопасен для употребления, но его вкусовые качества могут измениться. По словам Анны Петру, владелицы сети ресторанов, проросший имбирь становится более деревянистым и менее ароматным. Если вы не хотите использовать его в кулинарии, не спешите выбрасывать.

Как вырастить имбирь дома?

Имбирь — тропическое растение, но его выращивание дома не требует особых усилий. Главное — обеспечить ему достаточно тепла, света и влаги.

  1. Выберите качественное корневище с видимыми почками. Лучше всего использовать органический имбирь.
  2. Оставьте корневище на несколько дней в светлом месте, чтобы оно "проснулось" и дало ростки.
  3. Посадите корневище в горшок с рыхлой питательной почвой горизонтально, на глубину 2-3 см.
  4. Создайте комфортные условия: температура около 25 °C, достаточная влажность и отсутствие сквозняков.
  5. Будьте терпеливы — первые ростки появятся через несколько недель, а урожай созреет через 8-10 месяцев.

Сколько времени нужно для получения урожая имбиря?

Выращивание имбиря — это долгосрочный процесс. От момента посадки до сбора урожая проходит от 8 до 10 месяцев. Если вы хотите получить более нежный и мягкий имбирь, можно собрать его раньше — через 5-6 месяцев.

Проросший имбирь — это не отходы, а потенциал

Проросший имбирь не стоит выбрасывать. Его можно использовать для выращивания нового растения. Имбирь не только придаст вашим блюдам пикантность, но и станет интересным садовым проектом. Попробуйте, и, возможно, вы откроете для себя новое увлечение!

Уточнения

Имби́рь апте́чный или Имбирь лека́рственный, или Имбирь настоя́щий, или Имбирь обыкнове́нный (лат. Zīngiber officināle) — многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Имбирь семейства Имбирные (Zingiberaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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