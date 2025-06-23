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Свекольник без скуки: вот как добавить восточный характер в постное блюдо

2:41
Еда

Этот суп — как гастрономический обмен студентами: свекла из огорода, специи с Ближнего Востока, кокосовое молоко из Азии, и всё это дружно варится в одной кастрюле. Получается бархатная, чуть острая, пикантная и абсолютно веганская радость. Подойдёт и в пост, и для ПП, и просто для вдохновляющего обеда без скуки.

Свекольник
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Dzema, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Свекольник

Ингредиенты на 4 порции

Суп:

  • овощной бульон — 1 л

  • свёкла (молодая) — 6 шт.

  • лук-порей — 1 стебель

  • лук репчатый — 1 небольшая луковица

  • чеснок — 3 зубчика

  • кокосовое молоко — &frac34 стакана

  • оливковое масло — 2 ст. л.

  • молотый кориандр — &frac14 ч. л.

  • молотая зира — 1 ч. л.

  • кайенский перец — щепотка

  • соль, чёрный перец — по вкусу

  • петрушка — 5 веточек (для подачи)

Соус тахини:

  • паста тахини — 3 ст. л.

  • чеснок — 1 зубчик

  • лимонный сок — 3 ст. л.

  • оливковое масло — 1 ст. л.

  • душистый перец — &frac12 ч. л.

  • чёрный перец — щепотка

  • соль — &frac14 ч. л.

  • вода — 2 ст. л.

Как готовить:

1. Начинаем с овощей.
Порей разрежьте вдоль и промойте от песка. Нарежьте его и лук полукольцами, чеснок измельчите, свёклу — кубиками.

2. Обжариваем базу.
В кастрюле на оливковом масле жарим лук и порей 5 минут до лёгкой мягкости.

3. Добавляем характер.
Засыпаем чеснок, зиру, кориандр и кайенский перец. Помешиваем — кухня сразу наполнится ароматом Востока. Жарим ещё 3 минуты.

4. Варим суп.
Добавляем свёклу, вливаем бульон. Доводим до кипения, убавляем огонь и варим 30 минут — до полной готовности корнеплода.

5. Пока варится — делаем тахини.
Все ингредиенты для соуса пробиваем блендером до кремовой однородности. Попробуйте — и захотите макать туда всё подряд.

6. Превращаем суп в шёлк.
Готовый суп пюрируем блендером. Добавляем кокосовое молоко, досаливаем и доводим до нужной консистенции (можно подогреть ещё минуту-другую).

7. Подаём.
Разливаем суп по тарелкам, щедро добавляем соус тахини, посыпаем рубленой петрушкой. Можно присыпать заатаром или орехами — будет только лучше.

Уточнения

Свеко́льник — холодный суп в русской кухне, обнаруживающий сходство с холодным борщом и окрошкой: его готовят из свёклы на хлебном квасе.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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