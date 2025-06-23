Свекольник без скуки: вот как добавить восточный характер в постное блюдо

Этот суп — как гастрономический обмен студентами: свекла из огорода, специи с Ближнего Востока, кокосовое молоко из Азии, и всё это дружно варится в одной кастрюле. Получается бархатная, чуть острая, пикантная и абсолютно веганская радость. Подойдёт и в пост, и для ПП, и просто для вдохновляющего обеда без скуки.
Суп:
овощной бульон — 1 л
свёкла (молодая) — 6 шт.
лук-порей — 1 стебель
лук репчатый — 1 небольшая луковица
чеснок — 3 зубчика
кокосовое молоко — ¾ стакана
оливковое масло — 2 ст. л.
молотый кориандр — ¼ ч. л.
молотая зира — 1 ч. л.
кайенский перец — щепотка
соль, чёрный перец — по вкусу
петрушка — 5 веточек (для подачи)
Соус тахини:
паста тахини — 3 ст. л.
чеснок — 1 зубчик
лимонный сок — 3 ст. л.
оливковое масло — 1 ст. л.
душистый перец — ½ ч. л.
чёрный перец — щепотка
соль — ¼ ч. л.
вода — 2 ст. л.
1. Начинаем с овощей.
Порей разрежьте вдоль и промойте от песка. Нарежьте его и лук полукольцами, чеснок измельчите, свёклу — кубиками.
2. Обжариваем базу.
В кастрюле на оливковом масле жарим лук и порей 5 минут до лёгкой мягкости.
3. Добавляем характер.
Засыпаем чеснок, зиру, кориандр и кайенский перец. Помешиваем — кухня сразу наполнится ароматом Востока. Жарим ещё 3 минуты.
4. Варим суп.
Добавляем свёклу, вливаем бульон. Доводим до кипения, убавляем огонь и варим 30 минут — до полной готовности корнеплода.
5. Пока варится — делаем тахини.
Все ингредиенты для соуса пробиваем блендером до кремовой однородности. Попробуйте — и захотите макать туда всё подряд.
6. Превращаем суп в шёлк.
Готовый суп пюрируем блендером. Добавляем кокосовое молоко, досаливаем и доводим до нужной консистенции (можно подогреть ещё минуту-другую).
7. Подаём.
Разливаем суп по тарелкам, щедро добавляем соус тахини, посыпаем рубленой петрушкой. Можно присыпать заатаром или орехами — будет только лучше.
Свеко́льник — холодный суп в русской кухне, обнаруживающий сходство с холодным борщом и окрошкой: его готовят из свёклы на хлебном квасе.
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