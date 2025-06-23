Свекольник без скуки: вот как добавить восточный характер в постное блюдо

2:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот суп — как гастрономический обмен студентами: свекла из огорода, специи с Ближнего Востока, кокосовое молоко из Азии, и всё это дружно варится в одной кастрюле. Получается бархатная, чуть острая, пикантная и абсолютно веганская радость. Подойдёт и в пост, и для ПП, и просто для вдохновляющего обеда без скуки.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Dzema, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Свекольник

Ингредиенты на 4 порции

Суп:

овощной бульон — 1 л

свёкла (молодая) — 6 шт.

лук-порей — 1 стебель

лук репчатый — 1 небольшая луковица

чеснок — 3 зубчика

кокосовое молоко — ¾ стакана

оливковое масло — 2 ст. л.

молотый кориандр — ¼ ч. л.

молотая зира — 1 ч. л.

кайенский перец — щепотка

соль, чёрный перец — по вкусу

петрушка — 5 веточек (для подачи)

Соус тахини:

паста тахини — 3 ст. л.

чеснок — 1 зубчик

лимонный сок — 3 ст. л.

оливковое масло — 1 ст. л.

душистый перец — ½ ч. л.

чёрный перец — щепотка

соль — ¼ ч. л.

вода — 2 ст. л.

Как готовить:

1. Начинаем с овощей.

Порей разрежьте вдоль и промойте от песка. Нарежьте его и лук полукольцами, чеснок измельчите, свёклу — кубиками.

2. Обжариваем базу.

В кастрюле на оливковом масле жарим лук и порей 5 минут до лёгкой мягкости.

3. Добавляем характер.

Засыпаем чеснок, зиру, кориандр и кайенский перец. Помешиваем — кухня сразу наполнится ароматом Востока. Жарим ещё 3 минуты.

4. Варим суп.

Добавляем свёклу, вливаем бульон. Доводим до кипения, убавляем огонь и варим 30 минут — до полной готовности корнеплода.

5. Пока варится — делаем тахини.

Все ингредиенты для соуса пробиваем блендером до кремовой однородности. Попробуйте — и захотите макать туда всё подряд.

6. Превращаем суп в шёлк.

Готовый суп пюрируем блендером. Добавляем кокосовое молоко, досаливаем и доводим до нужной консистенции (можно подогреть ещё минуту-другую).

7. Подаём.

Разливаем суп по тарелкам, щедро добавляем соус тахини, посыпаем рубленой петрушкой. Можно присыпать заатаром или орехами — будет только лучше.

Уточнения

Свеко́льник — холодный суп в русской кухне, обнаруживающий сходство с холодным борщом и окрошкой: его готовят из свёклы на хлебном квасе.

