Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сад в безопасности: как дачники обманули ос без капли химии
О чём говорит тяга к мясу, сладкому и солёному: подсказки организма
Забыл про пестициды: как зола и дёготь спасли картошку от жуков
Не просто свидание: как образы Свифт и Келси намекают на их следующий совместный шаг
Тайная свадьба после 14 лет одиночества: бывший муж Гагариной женился на своей ученице
Лайки и воспоминания: как соцсети переписывают личную историю
Морозильник задыхается от льда? Это средство сделает его снова свободным
Офис — не пляж: одежда, которая разрушит карьеру быстрее, чем совещание в зуме
Хочу быть женихом: Дима Билан неожиданно заговорил о свадьбе

Курица, сыр и соус мечты: салат Цезарь без яиц и возни

1:59
Еда

Если хочется чего-то лёгкого, но с вау-эффектом — "Цезарь" с курицей выручит. Это не просто салат, а почти ресторанное блюдо, которое легко приготовить дома. Самое главное — соус. И если нет желания возиться с яйцами и оливковым маслом, можно обойтись без классических выкрутасов: берём майонез, йогурт и усиливаем вкус анчоусами, дижонской горчицей и каперсами. В результате — нежно, сочно, пикантно. Гости будут уверены, что вы долго колдовали на кухне (но это останется вашим секретом).

Салат Цезарь
Фото: flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат Цезарь

Что нужно на 2 порции:

  • салат ромэн — 160 г

  • куриное филе — 200 г

  • помидоры черри — 100 г

  • сыр пармезан тёртый — 20 г

  • гренки — 2 горсти

  • оливковое масло — 4 ст. л.

  • соль и чёрный перец — по вкусу

  • белое сухое вино — немного, для аромата

Соус (на 10 порций, хватит и на потом!):

  • майонез — 150 г

  • йогурт натуральный — 150 г

  • каперсы — 20 г

  • дижонская горчица — 20 г

  • анчоусы (филе) — 100 г

Как готовить:

1. Обжарьте курицу.
Нарежьте филе брусочками, посолите, поперчите и жарьте на оливковом масле. Влейте немного вина — аромат будет роскошный.

2. Сделайте соус.
Все ингредиенты смешайте в блендере до гладкости. Для 2 порций нужно всего 6 ст. л. Остатки храните в холодильнике — он прекрасно "живёт" неделю.

3. Подготовьте салат.
Ромэн вымойте, обсушите, порвите руками и перемешайте с соусом.

4. Соберите всё вместе.
Добавьте тёплую курицу, половинки черри, посыпьте гренками и пармезаном. Готово!

Уточнения

«Цезарь» — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни (иногда относят к мексиканской или итальянской кухне).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Как сохранить вкус лета зимой: гениальный рецепт клубничного варенья, который вы не забудете
Еда и рецепты
Как сохранить вкус лета зимой: гениальный рецепт клубничного варенья, который вы не забудете Аудио 
Все пьют воду — и напрасно: она только на 4 месте по способности утолять жажду
Еда и рецепты
Все пьют воду — и напрасно: она только на 4 месте по способности утолять жажду Аудио 
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Домашние животные
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка Аудио 
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Последние материалы
Морозильник задыхается от льда? Это средство сделает его снова свободным
Офис — не пляж: одежда, которая разрушит карьеру быстрее, чем совещание в зуме
Хочу быть женихом: Дима Билан неожиданно заговорил о свадьбе
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Полный бак в жару — ловушка для вашего авто
Криптотрясение: инвесторы бегут в золото из-за войны на Ближнем Востоке
Солнце сбавит размер: небесное явление, о котором не все знают
Необычный попутчик: вдова путешествует с черепом мужа — шокирующая история из Крыма
Отличная тренировка в домашних условиях — бодрит лучше кофе и работает на рельеф
Продажи рухнули, склады трещат: новые авто в России отдают со скидкой до миллиона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.