Курица, сыр и соус мечты: салат Цезарь без яиц и возни

Если хочется чего-то лёгкого, но с вау-эффектом — "Цезарь" с курицей выручит. Это не просто салат, а почти ресторанное блюдо, которое легко приготовить дома. Самое главное — соус. И если нет желания возиться с яйцами и оливковым маслом, можно обойтись без классических выкрутасов: берём майонез, йогурт и усиливаем вкус анчоусами, дижонской горчицей и каперсами. В результате — нежно, сочно, пикантно. Гости будут уверены, что вы долго колдовали на кухне (но это останется вашим секретом).
салат ромэн — 160 г
куриное филе — 200 г
помидоры черри — 100 г
сыр пармезан тёртый — 20 г
гренки — 2 горсти
оливковое масло — 4 ст. л.
соль и чёрный перец — по вкусу
белое сухое вино — немного, для аромата
Соус (на 10 порций, хватит и на потом!):
майонез — 150 г
йогурт натуральный — 150 г
каперсы — 20 г
дижонская горчица — 20 г
анчоусы (филе) — 100 г
1. Обжарьте курицу.
Нарежьте филе брусочками, посолите, поперчите и жарьте на оливковом масле. Влейте немного вина — аромат будет роскошный.
2. Сделайте соус.
Все ингредиенты смешайте в блендере до гладкости. Для 2 порций нужно всего 6 ст. л. Остатки храните в холодильнике — он прекрасно "живёт" неделю.
3. Подготовьте салат.
Ромэн вымойте, обсушите, порвите руками и перемешайте с соусом.
4. Соберите всё вместе.
Добавьте тёплую курицу, половинки черри, посыпьте гренками и пармезаном. Готово!
«Цезарь» — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни (иногда относят к мексиканской или итальянской кухне).
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