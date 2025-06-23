Курица, сыр и соус мечты: салат Цезарь без яиц и возни

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется чего-то лёгкого, но с вау-эффектом — "Цезарь" с курицей выручит. Это не просто салат, а почти ресторанное блюдо, которое легко приготовить дома. Самое главное — соус. И если нет желания возиться с яйцами и оливковым маслом, можно обойтись без классических выкрутасов: берём майонез, йогурт и усиливаем вкус анчоусами, дижонской горчицей и каперсами. В результате — нежно, сочно, пикантно. Гости будут уверены, что вы долго колдовали на кухне (но это останется вашим секретом).

Фото: flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат Цезарь

Что нужно на 2 порции:

салат ромэн — 160 г

куриное филе — 200 г

помидоры черри — 100 г

сыр пармезан тёртый — 20 г

гренки — 2 горсти

оливковое масло — 4 ст. л.

соль и чёрный перец — по вкусу

белое сухое вино — немного, для аромата

Соус (на 10 порций, хватит и на потом!):

майонез — 150 г

йогурт натуральный — 150 г

каперсы — 20 г

дижонская горчица — 20 г

анчоусы (филе) — 100 г

Как готовить:

1. Обжарьте курицу.

Нарежьте филе брусочками, посолите, поперчите и жарьте на оливковом масле. Влейте немного вина — аромат будет роскошный.

2. Сделайте соус.

Все ингредиенты смешайте в блендере до гладкости. Для 2 порций нужно всего 6 ст. л. Остатки храните в холодильнике — он прекрасно "живёт" неделю.

3. Подготовьте салат.

Ромэн вымойте, обсушите, порвите руками и перемешайте с соусом.

4. Соберите всё вместе.

Добавьте тёплую курицу, половинки черри, посыпьте гренками и пармезаном. Готово!

Уточнения

«Цезарь» — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни (иногда относят к мексиканской или итальянской кухне).

