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Секрет макарон с сырным соусом: как добиться идеальной консистенции любимого блюда детей и взрослых

3:59
Еда

Что может быть лучше пасты, покрытой сливочным, шелковистым, сырным соусом? Макароны с сыром — это любимое блюдо детей и взрослых. Хотя рецепт можно сделать более простым, есть нюансы, которые делают его уникальным. Этот рецепт сочетает удобство и насыщенный вкус, экономя время и усилия.

Макароны с соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Макароны с соусом

Кулинарные советы

Секрет идеального соуса — качественное измельчение сыра и контроль за количеством жидкости. Важно следить, чтобы соус не был слишком густым или жидким.

  • Измельчение сыра: Лучше использовать сыр в блоках. Он лучше плавится, чем предварительно измельченный.
  • Контроль жидкости: После добавления пасты жидкость должна бурлить, но не кипеть слишком сильно.
  • Консистенция соуса: Соус должен быть похож на растаявшее мороженое. Если он слишком густой, добавьте немного воды.
  • Проба на соль: Соленость сыров разная, поэтому попробуйте блюдо перед добавлением соли.

Варианты рецепта

Этот рецепт универсален и позволяет экспериментировать.

  • Форма пасты: Выбирайте макароны, которые варятся 6-9 минут. Например, большие колени или мини-фарфалле.
  • Сыры: В рецепте используется чеддер, Монтерей Джек и сливочный сыр. Их можно заменять, но не сливочный сыр.
  • Топпинг: Крекеры Ritz можно заменить на другие слоеные крекеры или даже на соленые крекеры.

Подача

Этот рецепт позволяет приготовить макароны с сыром в одной кастрюле. Блюдо готовится быстро и подходит для большого количества людей. Его можно подавать как гарнир или самостоятельное блюдо.

Ингредиенты

Для начинки (по желанию):

  • 2 столовые ложки (30 г) несоленого масла
  • 24 крекера Ritz (около 76 г), измельченных
  • 1/8 чайной ложки свежемолотого черного перца
  • Щепотка кошерной соли

Для макарон с сыром:

  • 1 столовая ложка (15 г) несоленого масла
  • 1/2 чайной ложки молотой горчицы
  • 1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца, плюс еще по вкусу
  • Щепотка кайенского перца (по желанию)
  • 4 стакана (900 мл) воды
  • 2 стакана (480 мл) пополам
  • 1 чайная ложка (6 г) кошерной соли, плюс еще по вкусу
  • 450 г макарон-рогаток
  • 110 г сливочного сыра, нарезанного кубиками и комнатной температуры
  • 220 г острого сыра чеддер, свеженатертого
  • 110 г сыра Монтерей Джек, свеженатертого

Способ приготовления

  1. Приготовление начинки (по желанию): Растопите масло в 10-дюймовой жаровне или глубокой кастрюле на среднем огне. Добавьте измельченные крекеры, черный перец и кошерную соль. Поджаривайте, помешивая, до золотисто-коричневого цвета. Переложите крошки на тарелку, дайте остыть и протрите кастрюлю.
  2. Приготовление макарон с сыром: В той же кастрюле растопите масло на среднем огне. Добавьте горчицу, перец и кайенский перец. Перемешайте и поджарьте до появления аромата.
  3. Доведите смесь воды и пополам до кипения на сильном огне.
  4. Добавьте макароны и варите без крышки, помешивая, до готовности (6-9 минут).
  5. Снимите с огня и добавьте сливочный сыр, чеддер и Монтерей Джек. Перемешивайте до полного расплавления.

Попробуйте блюдо и приправьте солью и перцем. Подавайте сразу, посыпав поджаренными крекерами Ritz.
Хранение

Оставшиеся макароны с сыром можно хранить в холодильнике до 5 дней.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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