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Как нарезать арбуз без лишних хлопот: удивительный метод, который вам понравится

3:01
Еда

Свежий и сочный арбуз — один из самых популярных летних десертов. Однако многие избегают его употребления из-за трудностей с нарезкой. Грязь и необходимость в дополнительных хлопотах могут отпугнуть даже самых заядлых любителей арбузов.

Молодая пара на шезлонгах у бассейна с коктейлями
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая пара на шезлонгах у бассейна с коктейлями

Но существует простой способ, который позволяет легко нарезать арбуз на ломтики или соломку без лишних усилий. Этот метод не только упрощает процесс, но и предотвращает загрязнение рук и лица липким соком.

Необходимые инструменты и материалы

Для нарезки арбуза вам понадобятся:

  • Щетка для мытья овощей (по желанию) — если арбуз сильно загрязнен, его можно потереть щеткой перед мытьем.
  • Чистое кухонное полотенце - для вытирания арбуза после мытья, чтобы он не скользил на разделочной доске.
  • Большая разделочная доска - желательно с бортиком по краю для сбора вытекающего сока.
  • Влажное бумажное полотенце (по желанию) — подкладывается под разделочную доску, чтобы предотвратить ее скольжение.
  • Острый нож - лучше всего использовать большой и острый нож, например, поварской или хлебный.

Пошаговая инструкция

  1. Подготовка арбуза. Перед нарезкой арбуз необходимо тщательно вымыть. Для этого можно использовать обычную водопроводную воду или, если арбуз сильно грязный, потереть его щеткой для овощей. Затем арбуз следует вытереть чистым кухонным полотенцем.
  2. Разрезание арбуза пополам. Начните с разрезания арбуза пополам поперек. Положите обе половинки мякотью вниз на разделочную доску так, чтобы они лежали ровно.
  3. Нарезка на пластинки. Возьмите одну половину арбуза и начните нарезать ее на пластинки шириной около 1 дюйма. Не стремитесь к идеальной точности — линейка здесь не нужна. Одной рукой держите арбуз, а другой разрезайте его до самой разделочной доски. Пальцы лучше подогнуть под себя, чтобы избежать порезов.
  4. Нарезка на соломку. Поверните арбуз на 90 градусов и снова нарежьте его на полоски примерно через 1 дюйм. Это создаст шахматный узор и готовые арбузные палочки. Как и в предыдущем шаге, одной рукой держите арбуз, а другой разрезайте до разделочной доски.

Для последнего края арбуза может потребоваться перевернуть его на бок, чтобы удобнее нарезать оставшиеся кусочки, пишет simplyrecipes. com.

Подача арбуза

Арбуз можно подавать как есть или нарезать палочки на кубики для добавления в салат или хранения в холодильнике. Разрезанный арбуз следует хранить в плотно закрытом контейнере или обернуть пластиковой пленкой в холодильнике, где он может храниться от трех до пяти дней. Также его можно заморозить на срок до года.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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