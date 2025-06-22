Омлет как искусство: сыр, зелень и немного магии на сковороде

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Быстрый, сытный и невероятно ароматный — омлет с зеленью и сыром может стать вашим любимым вариантом завтрака. Это не просто яичница, а блюдо с характером: с нежной текстурой, насыщенным вкусом и пользой с первой ложки. Приготовление занимает всего 20 минут, а результат заставит вас забыть о скучных бутербродах.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ омлет со шпинатом

Почему именно этот омлет

Сыр придаёт насыщенность — лучше взять твёрдый зрелый, но и полутвёрдый, и сулугуни отлично подойдут.

Зелень оживляет вкус — укроп и петрушка отлично сочетаются с чесноком.

Чеснок — без неприятных последствий — благодаря термообработке запаха изо рта не будет.

Нежная текстура достигается за счёт добавления молока и муки.

Ингредиенты (на 4 порции)

Яйца — 6 шт.

Молоко — 120 мл

Твёрдый сыр — 80 г

Пшеничная мука — 20 г

Сливочное масло — 20 г

Петрушка и укроп — по 2 веточки

Чеснок — 1 зубчик

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

Подготовьте продукты. Яйца — только свежие. Сливки 10% — отличный вариант вместо молока. Мелко нарежьте зелень. Удалите грубые стебли, используйте любые ароматные травы по вкусу. Сыр натрите, чеснок раздавите, яйца взбейте венчиком до легкой пены. Добавьте молоко и муку. Тщательно перемешайте — без комочков. Посолите и поперчите. Всыпьте зелень, чеснок, сыр. Перемешайте массу. На сковороде растопите масло, вылейте смесь, накройте крышкой. Готовьте на самом маленьком огне 10 минут.

Подавать омлет нужно сразу, пока он тёплый, мягкий и тянущийся от сыра. Идеален с ломтиком свежего хлеба и чашкой чая или кофе.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

