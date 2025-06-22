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Омлет как искусство: сыр, зелень и немного магии на сковороде

1:59
Еда

Быстрый, сытный и невероятно ароматный — омлет с зеленью и сыром может стать вашим любимым вариантом завтрака. Это не просто яичница, а блюдо с характером: с нежной текстурой, насыщенным вкусом и пользой с первой ложки. Приготовление занимает всего 20 минут, а результат заставит вас забыть о скучных бутербродах.

омлет со шпинатом
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
омлет со шпинатом

Почему именно этот омлет

  • Сыр придаёт насыщенность — лучше взять твёрдый зрелый, но и полутвёрдый, и сулугуни отлично подойдут.

  • Зелень оживляет вкус — укроп и петрушка отлично сочетаются с чесноком.

  • Чеснок — без неприятных последствий — благодаря термообработке запаха изо рта не будет.

  • Нежная текстура достигается за счёт добавления молока и муки.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Яйца — 6 шт.

  • Молоко — 120 мл

  • Твёрдый сыр — 80 г

  • Пшеничная мука — 20 г

  • Сливочное масло — 20 г

  • Петрушка и укроп — по 2 веточки

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

  1. Подготовьте продукты. Яйца — только свежие. Сливки 10% — отличный вариант вместо молока.

  2. Мелко нарежьте зелень. Удалите грубые стебли, используйте любые ароматные травы по вкусу.

  3. Сыр натрите, чеснок раздавите, яйца взбейте венчиком до легкой пены.

  4. Добавьте молоко и муку. Тщательно перемешайте — без комочков. Посолите и поперчите.

  5. Всыпьте зелень, чеснок, сыр. Перемешайте массу.

  6. На сковороде растопите масло, вылейте смесь, накройте крышкой. Готовьте на самом маленьком огне 10 минут.

Подавать омлет нужно сразу, пока он тёплый, мягкий и тянущийся от сыра. Идеален с ломтиком свежего хлеба и чашкой чая или кофе.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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