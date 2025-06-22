Омлет как искусство: сыр, зелень и немного магии на сковороде

Быстрый, сытный и невероятно ароматный — омлет с зеленью и сыром может стать вашим любимым вариантом завтрака. Это не просто яичница, а блюдо с характером: с нежной текстурой, насыщенным вкусом и пользой с первой ложки. Приготовление занимает всего 20 минут, а результат заставит вас забыть о скучных бутербродах.
Сыр придаёт насыщенность — лучше взять твёрдый зрелый, но и полутвёрдый, и сулугуни отлично подойдут.
Зелень оживляет вкус — укроп и петрушка отлично сочетаются с чесноком.
Чеснок — без неприятных последствий — благодаря термообработке запаха изо рта не будет.
Нежная текстура достигается за счёт добавления молока и муки.
Яйца — 6 шт.
Молоко — 120 мл
Твёрдый сыр — 80 г
Пшеничная мука — 20 г
Сливочное масло — 20 г
Петрушка и укроп — по 2 веточки
Чеснок — 1 зубчик
Соль и чёрный перец — по вкусу
Подготовьте продукты. Яйца — только свежие. Сливки 10% — отличный вариант вместо молока.
Мелко нарежьте зелень. Удалите грубые стебли, используйте любые ароматные травы по вкусу.
Сыр натрите, чеснок раздавите, яйца взбейте венчиком до легкой пены.
Добавьте молоко и муку. Тщательно перемешайте — без комочков. Посолите и поперчите.
Всыпьте зелень, чеснок, сыр. Перемешайте массу.
На сковороде растопите масло, вылейте смесь, накройте крышкой. Готовьте на самом маленьком огне 10 минут.
Подавать омлет нужно сразу, пока он тёплый, мягкий и тянущийся от сыра. Идеален с ломтиком свежего хлеба и чашкой чая или кофе.
Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
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