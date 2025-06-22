Как сохранить зелень свежей на 12 дней — три простых способа

Зелень — не только источник витаминов, но и важный вкусовой акцент в кухне. Укроп, петрушка, мята, базилик, лук — без них сложно представить свежий салат или ароматный суп. Но как часто пучок зелени, купленный "про запас", в итоге оказывается в мусорном ведре! Чтобы этого избежать, стоит знать несколько проверенных способов хранения.
Срок зависит от вида и условий:
Без земли и без воды — 1-2 дня (например, укроп, кинза).
С корнями в воде — до 2 дней.
В горшке — до двух недель на прохладной кухне.
В холодильнике — от 2 до 12 дней, если правильно подготовить.
1. В банке с водой.
Поставьте веточки в воду, сверху — пакет, и уберите на верхнюю полку холодильника. Меняйте воду каждый день. Так зелень живёт до 10 дней.
2. В контейнере.
Заверните сухую зелень в бумажное полотенце, положите в герметичный контейнер и храните в овощном отсеке до недели.
3. В пакете с отверстиями.
Зелень в бумажном полотенце сбрызните водой, положите в пакет, сделайте проколы зубочисткой. Свежесть сохраняется до 12 дней.
4. В вафельном или льняном полотенце.
Такой способ тоже подойдёт — особенно для петрушки и розмарина.
5. С солью.
Измельчённую зелень уложите в банку слоями, пересыпая солью (на 100 г — 20 г соли). Отлично подойдёт для супов и тушёных блюд. Срок хранения — месяц и больше.
1. В контейнерах или пакетах.
Нарезанную зелень упакуйте герметично и уберите в морозилку. Обязательно подпишите, где укроп, а где мята!
2. В кубиках льда.
Разложите зелень по формочкам, залейте водой и заморозьте. Подходит для супов, соусов, смузи.
3. В масле.
Нарезанную зелень залейте оливковым или любым другим маслом, заморозьте в формочках. Удобно добавлять в рагу и горячие блюда.
Классика.
Пучки подвесить в тени, на сквозняке. Через 3-5 дней — готово.
На подоконнике.
Нарезать, выложить на ткань, периодически перемешивать. Подойдёт для сухих помещений.
В духовке.
Температура — 40 °C, дверца приоткрыта, 2-3 часа.
В дегидраторе.
Идеальный вариант: быстро, равномерно и без потерь.
Зелень обязательно мойте и обсушивайте перед хранением.
Не оставляйте зелень в полиэтилене без доступа воздуха.
Удаляйте вялые листья сразу — они ускоряют порчу остальных.
Учитывайте назначение: что-то подойдёт для салатов, а что-то — только для супов.
Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.
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