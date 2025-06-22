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Как сохранить зелень свежей на 12 дней — три простых способа

3:16
Еда

Зелень — не только источник витаминов, но и важный вкусовой акцент в кухне. Укроп, петрушка, мята, базилик, лук — без них сложно представить свежий салат или ароматный суп. Но как часто пучок зелени, купленный "про запас", в итоге оказывается в мусорном ведре! Чтобы этого избежать, стоит знать несколько проверенных способов хранения.

Зелень
Фото: Freepik by bublikhaus
Зелень

Сколько "живет" свежая зелень

Срок зависит от вида и условий:

  • Без земли и без воды — 1-2 дня (например, укроп, кинза).

  • С корнями в воде — до 2 дней.

  • В горшке — до двух недель на прохладной кухне.

  • В холодильнике — от 2 до 12 дней, если правильно подготовить.

Как хранить зелень в холодильнике

1. В банке с водой.

Поставьте веточки в воду, сверху — пакет, и уберите на верхнюю полку холодильника. Меняйте воду каждый день. Так зелень живёт до 10 дней.

2. В контейнере.

Заверните сухую зелень в бумажное полотенце, положите в герметичный контейнер и храните в овощном отсеке до недели.

3. В пакете с отверстиями.

Зелень в бумажном полотенце сбрызните водой, положите в пакет, сделайте проколы зубочисткой. Свежесть сохраняется до 12 дней.

4. В вафельном или льняном полотенце.

Такой способ тоже подойдёт — особенно для петрушки и розмарина.

5. С солью.

Измельчённую зелень уложите в банку слоями, пересыпая солью (на 100 г — 20 г соли). Отлично подойдёт для супов и тушёных блюд. Срок хранения — месяц и больше.

Заморозка: как сохранить зелень до полугода

1. В контейнерах или пакетах.

Нарезанную зелень упакуйте герметично и уберите в морозилку. Обязательно подпишите, где укроп, а где мята!

2. В кубиках льда.

Разложите зелень по формочкам, залейте водой и заморозьте. Подходит для супов, соусов, смузи.

3. В масле.

Нарезанную зелень залейте оливковым или любым другим маслом, заморозьте в формочках. Удобно добавлять в рагу и горячие блюда.

Сушка: если хотите запастись надолго

Классика.

Пучки подвесить в тени, на сквозняке. Через 3-5 дней — готово.

На подоконнике.

Нарезать, выложить на ткань, периодически перемешивать. Подойдёт для сухих помещений.

В духовке.

Температура — 40 °C, дверца приоткрыта, 2-3 часа.

В дегидраторе.

Идеальный вариант: быстро, равномерно и без потерь.

Важные советы

  • Зелень обязательно мойте и обсушивайте перед хранением.

  • Не оставляйте зелень в полиэтилене без доступа воздуха.

  • Удаляйте вялые листья сразу — они ускоряют порчу остальных.

  • Учитывайте назначение: что-то подойдёт для салатов, а что-то — только для супов.

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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