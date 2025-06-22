Нежное и полезное шоколадное печенье из трех ингредиентов: секрет мягкости и вкуса вообще без выпечки

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Это мягкое и нежное печенье — отличная альтернатива классическому варианту. Для его приготовления нужно всего три ингредиента, и оно не содержит яиц, рафинированного сахара, молока, масла и других жиров. Кроме того, это печенье не требует термической обработки.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадное печенье

Благодаря простоте приготовления и длительному сроку хранения, это печенье идеально подходит для быстрого перекуса или десерта. Его можно хранить в холодильнике или морозилке, чтобы всегда иметь под рукой полезный и вкусный перекус.

Ингредиенты:

Какао-порошок

Финики

Миндальная мука

Авторы kirbiecravings.com рекомендуют использовать какао-порошок голландской обработки. Он придаёт печенью насыщенный шоколадный вкус, менее кислый и горький, чем натуральный.

Печенье подслащено натуральными финиками, которые также придают ему мягкую и жевательную текстуру. Лучше всего использовать финики сорта Medjool — они более мягкие и легко смешиваются с финиковой пастой.

Для приготовления я использую сверхтонкую миндальную муку. Она полностью растворяется в тесте, делая печенье мягким и тягучим. Вы можете использовать миндальную муку грубого помола или молотый миндаль, но тогда печенье будет более хрустящим. Также подойдут другие орехи, например, грецкие или пекан.

Как сделать

Измельчите финики в кухонном комбайне до состояния однородной пасты. Добавьте какао-порошок и миндальную муку, тщательно перемешайте до полного соединения ингредиентов. Смесь должна быть рассыпчатой, но при сжатии она должна слипаться. Выложите смесь ложкой на застеленный пергаментной бумагой противень. Сформируйте из каждой ложки гладкий шарик и слегка расплющите его. Поставьте противень в холодильник на 15-20 минут, чтобы печенье немного затвердело. При желании украсьте его растопленным шоколадом или другими топпингами.

Это печенье отличается по текстуре от традиционного выпеченного, оно мягкое, тягучее и с насыщенным шоколадным вкусом.

Если смесь кажется слишком сухой, добавьте немного воды. Но будьте осторожны, чтобы не сделать тесто слишком липким.

Используйте только свежие и мягкие финики. При необходимости можно использовать готовую финиковую пасту.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

