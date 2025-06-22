Три простых ингредиента и успех гарантирован: следуем рецепту блинов от Джейми Оливера

Гениальный английский шеф-повар Джейми Оливер поделился простым рецептом блинов из трех ингредиентов, подходящих для завтрака, обеда или ужина. Блюдо можно разнообразить по вкусу.
Джейми Оливер стремится упростить приготовление пищи и выступает за доступность кулинарных процессов. В одном из интервью он рассказал о своем рецепте блинов, который, по его словам, всегда получается. Рецепт настолько прост, что его даже не нужно записывать. Оливер называет эти блины «одночашечными».
Для приготовления понадобится:
Чашку можно заменить на стакан, кружку или пиалу.
В видео на своём канале Джейми называет эти блины «блинами без ошибок». Для их приготовления он смазывает сковороду маслом, наливает немного жидкого теста и жарит с одной стороны до появления пузырьков, затем переворачивает и добавляет сливочное масло.
Особенность этого рецепта в том, что блины получаются плотными и пышными. Их размер можно регулировать, а для тонких блинов можно добавить больше молока в тесто.
Джейми отмечает, что блины можно подавать как сладкими, так и солеными, в зависимости от настроения и времени суток. Вот несколько идей для подачи:
Сладкие варианты
Сытные варианты
Для более полезного варианта можно заменить сливочное масло на оливковое или кокосовое, а белую муку — на цельнозерновую.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
Джеймс Тревор (Джейми) Оливер (англ. James Trevor 'Jamie' Oliver; также известен как «Голый повар» (англ. The Naked Chef); род. 27 мая 1975 года) — английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания.
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