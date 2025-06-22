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Три простых ингредиента и успех гарантирован: следуем рецепту блинов от Джейми Оливера

2:30
Еда

Гениальный английский шеф-повар Джейми Оливер поделился простым рецептом блинов из трех ингредиентов, подходящих для завтрака, обеда или ужина. Блюдо можно разнообразить по вкусу.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Джейми Оливер стремится упростить приготовление пищи и выступает за доступность кулинарных процессов. В одном из интервью он рассказал о своем рецепте блинов, который, по его словам, всегда получается. Рецепт настолько прост, что его даже не нужно записывать. Оливер называет эти блины «одночашечными».

Для приготовления понадобится:

  • 1 чашка самоподнимающейся муки (или 1 стакан обычной муки с добавлением 1,5 чайной ложки разрыхлителя и 0,5 чайной ложки соли);
  • 1 чашка молока;
  • 1 яйцо.

Чашку можно заменить на стакан, кружку или пиалу.

Блины без ошибок от Джейми Оливера

В видео на своём канале Джейми называет эти блины «блинами без ошибок». Для их приготовления он смазывает сковороду маслом, наливает немного жидкого теста и жарит с одной стороны до появления пузырьков, затем переворачивает и добавляет сливочное масло.

Особенность этого рецепта в том, что блины получаются плотными и пышными. Их размер можно регулировать, а для тонких блинов можно добавить больше молока в тесто.

Джейми отмечает, что блины можно подавать как сладкими, так и солеными, в зависимости от настроения и времени суток. Вот несколько идей для подачи:

Сладкие варианты

  • Добавьте в тесто или на готовые блины фрукты, такие как бананы, черника, клубника или малина.
  • Украсьте блинчики ягодами и взбитыми сливками.
  • Посыпьте тесто шоколадной крошкой сразу после выкладывания на сковороду.
  • Намажьте готовые блины ореховой пастой.
  • Посыпьте их коричневым сахаром и корицей.

Сытные варианты

  • Добавьте в тесто измельченный жареный бекон.
  • Положите сверху сыр, ветчину кубиками и дайте сыру расплавиться.
  • Подавайте блины с различными соусами, такими как горчица со сметаной, гуакамоле или сальса.

Для более полезного варианта можно заменить сливочное масло на оливковое или кокосовое, а белую муку — на цельнозерновую.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

Джеймс Тревор (Джейми) Оливер (англ. James Trevor 'Jamie' Oliver; также известен как «Голый повар» (англ. The Naked Chef); род. 27 мая 1975 года) — английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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