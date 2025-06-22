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От лапши до десертов и китайских чипсов: любовь россиян к азиатской кухне уверенно растёт

2:11
Еда

Азиатская кухня становится все более популярной среди россиян, и теперь ее чаще готовят дома, а не заказывают в ресторанах или с доставкой. Это подтверждается исследованием сети гипермаркетов "О'КЕЙ".

Том ям
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Том ям

В первом квартале 2025 года спрос на азиатские продукты значительно вырос. Продажи соусов и ингредиентов для приготовления восточных блюд увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты также отмечают, что россияне все чаще выбирают лапшу, которую нужно варить или обжаривать, вместо быстрого приготовления. За год продажи такой лапши от российских производителей выросли на 40%.

Особое внимание потребителей привлекает рис басмати. Индийский сорт стал одним из самых популярных видов крупы, конкурируя по объемам продаж с ведущими российскими марками. На рис басмати приходится около 50% доли лидеров этой категории.

В сегменте азиатских закусок и десертов популярны продукты с яркими вкусами и текстурами. Среди часто покупаемых позиций — морская капуста с васаби, кунжутом или зеленым чаем, кокосовое молоко, желейные палочки, питьевое желе и фруктовый мармелад. Лидером среди восточных снеков стали китайские чипсы.

Россияне предпочитают продукты отечественных производителей, которые выпускают собственные линейки в восточном стиле. Однако в ассортименте сети представлены и импортные товары, например, из Таиланда и Южной Кореи, сообщает Газета.Ru.

Покупатели часто заказывают сразу несколько позиций для приготовления блюд, таких как рисовая лапша, паста Том Ям, кокосовое молоко и имбирь.

Тренд на азиатскую кухню распространяется не только на столицы, но и на регионы. Наибольший рост интереса к восточным продуктам наблюдается в Сургуте (+36%), Липецке (+28%), Астрахани (+18%), Уфе (+17%) и Санкт-Петербурге (+12%).

Уточнения

Том ям (лаос. ຕົ້ມຍຳ [tôm ɲam]; тайск. ต้มยำ, [tôm jam]) — кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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