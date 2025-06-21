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Успейте попробовать: здоровое печенье, которое печётся всего 1 минуту — секрет нового популярного рецепта

2:57
Еда

Любите сладкое, но не хотите тратить много времени и средств на его приготовление? У нас есть простой и бюджетный рецепт печенья, который удивит вас своей универсальностью. Это идеальный вариант для тех, кто предпочитает избегать сахара.

безе
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
безе

Классическое домашнее печенье готовится из сливочного масла, творога, муки, молока и сахара. Процесс его приготовления требует времени, энергии и денег, поэтому многие выбирают магазинную выпечку. Однако магазинные сладости часто содержат вредные трансжиры, которые связаны с повышенным риском ишемической болезни сердца.

Трансжиры могут составлять до 30% от состава магазинной выпечки. Их употребление может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 23%, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Если вы хотите отказаться от магазинной выпечки, но не хотите становиться профессиональным кондитером, у нас есть для вас простое решение.

Вкусное и полезное печенье без лишних хлопот

Издание "Доктор Питер" предлагает вам попробовать рецепт легкого печенья, которое готовится без сахара и муки. Главный секрет — быстрое выпекание за одну минуту, и для этого потребуется всего один яичный белок.

  1. Взбейте яичный белок миксером со щепоткой соли, пока не получите гладкую и воздушную массу. Лучше использовать белок комнатной температуры, чтобы он хорошо взбился и не растекался.
  2. Для тех, кто любит сладкое, добавьте 50-60 г сахарной пудры во время взбивания. Если вы избегаете сахара, используйте натуральные сахарозаменители, такие как стевия или эритрит. Они также хорошо взбиваются, особенно если добавить каплю лимонного сока. Даже если белок не достигнет нужной консистенции, печенье все равно получится вкусным. Если хотите больше печенья, просто увеличьте пропорции: на два белка возьмите 120 г сахарной пудры и так далее.
  3. По желанию можно добавить в белковую массу рубленые орехи, шоколад, кокосовую стружку или сушеные ягоды.
  4. Ложкой выложите массу на противень, застеленный пергаментной бумагой (лучше использовать силиконизированную бумагу). Смазывать противень не нужно.
  5. Разогрейте духовку до 200 градусов и поставьте печенье на одну минуту. Затем сразу выключите духовку и не открывайте ее в течение 10-12 часов. Это удобно сделать вечером, чтобы на следующий день насладиться вкусным десертом.
  6. Если у вас электрическая плита, разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье 5 минут. Затем выключите духовку и оставьте его на ночь.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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