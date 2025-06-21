Успейте попробовать: здоровое печенье, которое печётся всего 1 минуту — секрет нового популярного рецепта

Любите сладкое, но не хотите тратить много времени и средств на его приготовление? У нас есть простой и бюджетный рецепт печенья, который удивит вас своей универсальностью. Это идеальный вариант для тех, кто предпочитает избегать сахара.
Классическое домашнее печенье готовится из сливочного масла, творога, муки, молока и сахара. Процесс его приготовления требует времени, энергии и денег, поэтому многие выбирают магазинную выпечку. Однако магазинные сладости часто содержат вредные трансжиры, которые связаны с повышенным риском ишемической болезни сердца.
Трансжиры могут составлять до 30% от состава магазинной выпечки. Их употребление может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 23%, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Если вы хотите отказаться от магазинной выпечки, но не хотите становиться профессиональным кондитером, у нас есть для вас простое решение.
Издание "Доктор Питер" предлагает вам попробовать рецепт легкого печенья, которое готовится без сахара и муки. Главный секрет — быстрое выпекание за одну минуту, и для этого потребуется всего один яичный белок.
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.
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