Просто и вкусно: запеканка из лаваша с сыром и зеленью, которую захочется готовить снова и снова

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка из лаваша с сыром и зеленью готовится очень просто.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка

Для этого вам понадобятся:

лаваш,

250 гр. сыра (можно использовать как твердый, так и мягкий),

2 яйца,

150 гр. сметаны или сливок,

любая зелень по вкусу (например, укроп, петрушка, базилик или шпинат).

Сначала включите духовку и разогрейте её до 180 градусов.

Затем в глубокой миске смешайте 2 яйца и 150 гр. сметаны до однородной массы.

Лаваш нарежьте на куски, чтобы можно было удобно уложить его в форму.

На дно формы для запекания положите первый слой лаваша, затем щедро посыпьте тертым сыром и зеленью. Заливайте смесью из яиц и сметаны так, чтобы она пропитала лаваш.

Повторяйте слои, пока не закончите все ингредиенты.

Верх запеканки также посыпьте сыром.

Поставьте в духовку и запекайте около 30-40 минут до золотистой корочки.

После дайте запеканке немного остыть и нарежьте на порции.

Уточнения

Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae). Один из самых распространённых и питательных видов овощной зелени.



