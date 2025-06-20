Просто и вкусно: запеканка из лаваша с сыром и зеленью, которую захочется готовить снова и снова

Запеканка из лаваша с сыром и зеленью готовится очень просто.
Для этого вам понадобятся:
Сначала включите духовку и разогрейте её до 180 градусов.
Затем в глубокой миске смешайте 2 яйца и 150 гр. сметаны до однородной массы.
Лаваш нарежьте на куски, чтобы можно было удобно уложить его в форму.
На дно формы для запекания положите первый слой лаваша, затем щедро посыпьте тертым сыром и зеленью. Заливайте смесью из яиц и сметаны так, чтобы она пропитала лаваш.
Повторяйте слои, пока не закончите все ингредиенты.
Верх запеканки также посыпьте сыром.
Поставьте в духовку и запекайте около 30-40 минут до золотистой корочки.
После дайте запеканке немного остыть и нарежьте на порции.
Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae). Один из самых распространённых и питательных видов овощной зелени.
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