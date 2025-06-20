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Просто и вкусно: запеканка из лаваша с сыром и зеленью, которую захочется готовить снова и снова

1:10
Еда

Запеканка из лаваша с сыром и зеленью готовится очень просто.

Запеканка
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка

Для этого вам понадобятся:

  • лаваш,
  • 250 гр. сыра (можно использовать как твердый, так и мягкий),
  • 2 яйца,
  • 150 гр. сметаны или сливок,
  • любая зелень по вкусу (например, укроп, петрушка, базилик или шпинат).

Сначала включите духовку и разогрейте её до 180 градусов.

Затем в глубокой миске смешайте 2 яйца и 150 гр. сметаны до однородной массы.

Лаваш нарежьте на куски, чтобы можно было удобно уложить его в форму.

На дно формы для запекания положите первый слой лаваша, затем щедро посыпьте тертым сыром и зеленью. Заливайте смесью из яиц и сметаны так, чтобы она пропитала лаваш.

Повторяйте слои, пока не закончите все ингредиенты.

Верх запеканки также посыпьте сыром.

Поставьте в духовку и запекайте около 30-40 минут до золотистой корочки.

После дайте запеканке немного остыть и нарежьте на порции.

Уточнения

Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae). Один из самых распространённых и питательных видов овощной зелени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Просто и вкусно: запеканка из лаваша с сыром и зеленью, которую захочется готовить снова и снова
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