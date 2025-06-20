Как приготовить сытный ужин за 20 минут: оладьи из филе цыплёнка-бройлера и картофеля

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти оладьи из филе цыпленка-бройлера и картофеля являются отличным вариантом для быстрого и сытного ужина.

Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Куриное филе

В отличие от фарша нарезанное кубиками филе сохраняет свою сочность и придает блюду яркий вкус.

Чтобы приготовить оладьи на 4 порции, вам понадобятся:

450 г филе цыпленка-бройлера, нарезанного кубиками (1 упаковка),

2 свежих картофеля,

40 г кукурузного крахмала,

соль по вкусу,

1 яйцо,

3-4 ст. л. растительного масла для жарки,

щепотка молотой паприки,

черный перец по вкусу,

щепотка сушеного чеснока.

Далее натрите картофель на крупной тёрке, смешайте его с филе и всеми остальными ингредиентами. Затем нужно сформировать из получившейся массы оладьи и обжаривать их на сковороде, смазанной маслом, по 5–6 минут с каждой стороны, накрывая крышкой после переворачивания.

Рекомендуется подавать оладьи с каким-нибудь овощным салатом.

Уточнения

Па́прика — порошкообразная пряность из сладких (нежгучих или слабожгучих) сортов стручкового перца (Capsicum annuum). Это ароматный порошок ярко-красного цвета, обладающий сладковатым вкусом с горчинкой.



