Как приготовить сытный ужин за 20 минут: оладьи из филе цыплёнка-бройлера и картофеля

Эти оладьи из филе цыпленка-бройлера и картофеля являются отличным вариантом для быстрого и сытного ужина.
В отличие от фарша нарезанное кубиками филе сохраняет свою сочность и придает блюду яркий вкус.
Чтобы приготовить оладьи на 4 порции, вам понадобятся:
Далее натрите картофель на крупной тёрке, смешайте его с филе и всеми остальными ингредиентами. Затем нужно сформировать из получившейся массы оладьи и обжаривать их на сковороде, смазанной маслом, по 5–6 минут с каждой стороны, накрывая крышкой после переворачивания.
Рекомендуется подавать оладьи с каким-нибудь овощным салатом.
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