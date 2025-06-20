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Как приготовить сытный ужин за 20 минут: оладьи из филе цыплёнка-бройлера и картофеля

1:05
Еда

Эти оладьи из филе цыпленка-бройлера и картофеля являются отличным вариантом для быстрого и сытного ужина.

Куриное филе
Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Куриное филе

В отличие от фарша нарезанное кубиками филе сохраняет свою сочность и придает блюду яркий вкус. 

Чтобы приготовить оладьи на 4 порции, вам понадобятся:

  • 450 г филе цыпленка-бройлера, нарезанного кубиками (1 упаковка),
  • 2 свежих картофеля,
  • 40 г кукурузного крахмала,
  • соль по вкусу,
  • 1 яйцо,
  • 3-4 ст. л. растительного масла для жарки,
  • щепотка молотой паприки,
  • черный перец по вкусу,
  • щепотка сушеного чеснока.

Далее натрите картофель на крупной тёрке, смешайте его с филе и всеми остальными ингредиентами. Затем нужно сформировать из получившейся массы оладьи и обжаривать их на сковороде, смазанной маслом, по 5–6 минут с каждой стороны, накрывая крышкой после переворачивания.

Рекомендуется подавать оладьи с каким-нибудь овощным салатом.

Уточнения

Па́прика — порошкообразная пряность из сладких (нежгучих или слабожгучих) сортов стручкового перца (Capsicum annuum). Это ароматный порошок ярко-красного цвета, обладающий сладковатым вкусом с горчинкой.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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