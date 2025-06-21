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Как сохранить вкус лета зимой: гениальный рецепт клубничного варенья, который вы не забудете

3:09
Еда

Когда наступает сезон свежей клубники, многие из нас задумываются о том, как сохранить этот незабываемый вкус лета на холодные зимние дни. Клубничное варенье — идеальный способ запечатлеть аромат и сочность ягод. 

Клубничное варенье
Фото: flickr.com by justgrimes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Клубничное варенье

Для приготовления клубничного варенья вам понадобятся:

  • Клубника: 1 кг (свежая, зрелая и сочная)
  • Сахар: 700 г
  • Лимонный сок: 2-3 ст. ложки (по желанию, для пикантности)
  • Вода: 100 мл (для решения сахара)

Подготовка клубники

  1. Выбор ягод: выберите только свежую и качественную клубнику. Лучше всего, если она будет собрана в тот же день или максимум – накануне.
  2. Смывание: вместо полной промывки клубники, просто очистите их от листьев и грязи. Затем аккуратно промойте под холодной водой, чтобы не повредить ягоды.
  3. Сушка: после мытья аккуратно обсушите клубнику на бумажном полотенце или просто оставьте на несколько минут, чтобы ушла лишняя влага.
  4. Подготовка ягод: удалите зеленые хвостики и нарежьте крупные ягоды пополам или оставьте целыми, если они маленькие.

Приготовление варенья

  1. Сахарный сироп: в небольшой кастрюле соедините сахар и воду. Поместите на медленный огонь и тщательно перемешивайте, пока сахар полностью не растворится. Не доводите до кипения.
  2. Добавление клубники: когда сахарный сироп готов, аккуратно добавьте подготовленную клубнику. Можно также добавить лимонный сок, который придаст варенью кислинку и поможет лучше консервироваться.
  3. Кипячение: увеличьте огонь до среднего и доведите смесь до кипения. Затем уменьшите огонь и варите на медленном огне около 30-40 минут. Время варки зависит от желаемой густоты варенья — чем дольше варить, тем гуще будет конечный продукт.
  4. Снятие пены: во время варки периодически снимайте образование пены с поверхности. Это поможет сделать ваше варенье более прозрачным и привлекательным.
  5. Проверка готовности: чтобы проверить готовность варенья, капните немного на холодную тарелку и посмотрите, как она будет застывать. Если капля не растекается, значит, варенье готово.

Консервирование

  1. Подготовка банок: подготовьте стерилизованные банки (их можно стерилизовать в духовке или на пару) и крышки. Убедитесь, что банки и крышки полностью чистые.
  2. Разливание: аккуратно разлейте горячее варенье по банкам, оставляя немного свободного пространства. Закройте крышками.
  3. Охлаждение: переверните банки вверх дном и накройте полотенцем или пледом, чтобы варенье медленно остыло. Это поможет создать вакуум и улучшить консервирование.

Теперь у вас есть вкусное клубничное варенье, которое можно использовать как на завтрак, так и в качестве добавки к десертам. Храните его в прохладном, сухом месте, и оно порадует вас своим вкусом и ароматом даже в холодные зимние вечера.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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