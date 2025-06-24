Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отпуск закончился в небе: экстренный случай с отравлением на рейсе в столицу
Залез под капот — сэкономил на отпуск: 12 ремонтов, которые легко сделать самому
Евро вырос до максимальных значений: что стоит за этим скачком
Ушки, лапки и взгляд, который обезоруживает — эти кошки знают, как очаровать
Эффективнее планки: эти 3 упражнения помогут быстро сжечь жир на животе
Паутинный клещ атакует? Вот как прогнать его без вреда для растений
Один глоток — и мозг выключается: вечерний напиток, который убаюкивает лучше снотворного
Паркуешься — и заряжаешься: мечта владельцев электромобилей становится реальностью
Китайский кроссовер с пробегом — надёжная находка или мина замедленного действия

Этот трюк делает яблочную начинку ароматной, как в лучших домашних пирогах

1:50
Еда

Яблочный пирог — символ домашнего уюта, но как часто он получается сухим и рассыпчатым, словно черствый кекс? Виноват не только рецепт, но и выбор яблок.

Яблочная запеканка
Фото: flickr.com by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблочная запеканка

Сладкие сорта вроде "Голден” теряют структуру и влагу при запекании. Лучше выбирать кисло-сладкие — "Гренни Смит”, "Семеренко”, они держат форму и дают сок.

Но и это не всё. Даже идеальные яблоки могут "подвести", если неправильно подготовить начинку и тесто.

Вот проверенные шаги, которые помогут создать идеальный яблочный пирог:

  • Используйте кисло-сладкие яблоки, которые не разваливаются при запекании и делятся соком;

  • Нарежьте яблоки тонко и смешайте с мёдом и корицей, дайте постоять 10 минут, сок слейте и используйте в тесте;

  • Готовьте тесто быстро и холодными руками, не месите долго, чтобы избежать жёсткости;

  • Охладите тесто в холодильнике минимум 30 минут, чтобы масло не растаяло и не испортило текстуру;

  • Раскатывайте между двумя листами пергамента, так оно останется целым и воздушным;

  • Перед начинкой смажьте основу джемом или белым шоколадом, чтобы влага не размочила тесто;

  • Выпекайте в стеклянной или керамической форме, которая равномерно распределяет тепло;

  • Если верх подгорает, накройте фольгой, но не раньше чем через 25 минут выпечки;

  • Добавьте груши, клюкву или немного имбиря, чтобы создать интересные вкусовые акценты;

  • Попробуйте "перевернутый" пирог, с яблоками внизу — он подаётся тёплым с мороженым или ванильными сливками.

А если пирог пересушился — не беда. Разломайте, залейте яично-молочной смесью с корицей и снова запеките: получится пудинг в духе высокой кухни.

Уточнения

Яблочный пирог - одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Зарубежный
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда Аудио 
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Домашние животные
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит Аудио 
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Последние материалы
Ушки, лапки и взгляд, который обезоруживает — эти кошки знают, как очаровать
Эффективнее планки: эти 3 упражнения помогут быстро сжечь жир на животе
Паутинный клещ атакует? Вот как прогнать его без вреда для растений
Один глоток — и мозг выключается: вечерний напиток, который убаюкивает лучше снотворного
Паркуешься — и заряжаешься: мечта владельцев электромобилей становится реальностью
Китайский кроссовер с пробегом — надёжная находка или мина замедленного действия
Работа убивает спину? Этот лайфхак спасёт её за 3 минуты
Скандалы на пользу: как изменились гонорары Муцениеце после публичных разборок с Прилучным
Климат-контроль или открытое окно автомобиля: что спасает лучше в жару
Готовим шашлык правильно: меньше жира, больше пользы — и пусть завидуют соседи по мангалу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.