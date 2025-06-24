Готовим шашлык правильно: меньше жира, больше пользы — и пусть завидуют соседи по мангалу

Шашлык может быть не только ароматным, но и гораздо менее вредным. Об этом напомнил специалист по пищевым технологиям, кандидат технических наук Дмитрий Зыков.
"Маринад на основе красного сухого вина или пива способен значительно снизить количество канцерогенов в шашлыке", — отметил эксперт.
По его словам, были проведены исследования, показавшие, что такие маринады уменьшают содержание гетероциклических аминов на 75-90 %. Это соединения, которые образуются при жарке мяса и могут быть опасны при регулярном употреблении.
Как приготовить более безопасный шашлык:
Выбирайте нежирные виды мяса, чтобы уменьшить образование вредных соединений при жарке;
Не доводите шашлык до угольного состояния - увеличьте расстояние между шампурами и углями, чтобы мясо не обугливалось;
Используйте маринад на основе красного сухого вина или пива, который значительно снижает образование канцерогенов;
Добавляйте лук, чеснок, зелень (петрушку, укроп, базилик, кинзу) - в них много антиоксидантов, которые тормозят образование вредных веществ.
"Все эти компоненты содержат мощные антиоксиданты. Они уменьшают синтез канцерогенов во время термической обработки мяса", — добавил Зыков.
Такой подход позволяет наслаждаться шашлыком с меньшими рисками для здоровья — особенно если готовить его не на открытом огне, а на углях с правильным контролем жара.
Шашлы́к - изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.
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