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Кулинарные трюки, которые превратят обычную готовку в настоящее удовольствие

1:37
Еда

Когда на стол нужно быстро приготовить десяток салатов, кажется, что времени катастрофически не хватает. Но есть простые приёмы, которые помогут сэкономить силы и сохранить идеальный результат.

Пара готовит ужин
Фото: wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пара готовит ужин

Быстрое измельчение ингредиентов — ключ к успеху

  • Измельчение яиц становится лёгким: сложите их в глубокую ёмкость и воспользуйтесь толкушкой. За секунды получите однородную массу, без ножа и яйцерезки;

  • Печень для начинки лучше тереть на тёрке — так получится нежная крошка, а блендер и мясорубка оставят либо крупные кусочки, либо создадут дополнительную работу;

  • Все инструменты уже у вас на кухне — главное применить их по-новому и не бояться экспериментов.

Кухонные лайфхаки для экономии времени и сил

  • Форма для кексов отлично подойдёт как подставка для специй;

  • Сито — удобный инструмент для посыпки и украшения десертов;

  • Кулинарные трафареты из плотной бумаги или фольги создадут эффектную подачу без особых усилий.

Мелочи, которые делают праздник

  • Предварительная нарезка овощей и многослойная сервировка упрощают процесс и делают стол более привлекательным;

  • Охлаждённые продукты легче обрабатывать: сыр не прилипает к тёрке, а тесто остаётся эластичным;

  • Параллельное приготовление, таймер и план действий помогут избежать хаоса и спешки на кухне.

Время — самый ценный ресурс. Используйте простые хитрости, чтобы готовка приносила удовольствие, а праздничный стол сиял без лишних нервов.

Уточнения

Кулина́ри́я - человеческая деятельность по приготовлению пищи. Включает в себя комплекс технологий, оборудования и рецептов.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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