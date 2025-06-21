Летние удовольствия: как сделать молодой картофель главным героем вашего стола

Когда приходит лето, на нашем столе появляется молодой картофель — нежный, вкусный и ароматный. Он универсален и подходит для приготовления множества блюд. В этой статье мы поделимся несколькими вкусными и простыми рецептами, которые позволят вам насладиться молодым картофелем в полном объеме.
Фото: https://www.flickr.com/photos/tomtolkien/4213688766/ by Thomas Tolkien from Scarborough, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картошка, картофель
Запеченная молодая картошка с чесноком и травами
Ингредиенты:
1 кг молодой картошки
3-4 зубчика чеснока
3-4 ст. ложки оливкового масла
Свежие или сушеные травы (розмарин, тимьян, укроп)
Соль и черный перец по вкусу
Приготовление:
Предварительно разогрейте духовку до 200°C.
Хорошо промойте картошку (чистить не обязательно) и разрежьте на половинки.
В миске смешайте картошку с оливковым маслом, нарезанным чесноком, солью, перцем и травами.
Выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте 30-40 минут до золотистого цвета.
Подавайте горячей, украсив свежими травами.
Освежающий салат из молодой картошки с укропом и огурцом
Ингредиенты:
500 г молодой картошки
1 свежий огурец
1 небольшая красная луковица
Пучок свежего укропа
2-3 ст. ложки оливкового масла
Сок 1 лимона
Соль и черный перец по вкусу
Приготовление:
Отварите картошку в подсоленной воде около 20 минут до готовности. Остудите и нарежьте.
Огурец нарежьте тонкими дольками, красный лук — полукольцами.
В глубокой миске соедините картошку, огурец и лук. Добавьте укроп, оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
Перемешайте и подавайте к столу.
Жареная молодая картошка с луком
Ингредиенты:
1 кг молодой картошки
2-3 средние луковицы
4-5 ст. ложек растительного масла
Соль и перец по вкусу
Зелень для подачи (по желанию)
Приготовление:
Отварите картошку до полуготовности (15 минут), остудите и нарежьте на дольки.
На сковороде разогрейте масло и обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета.
Добавьте картошку к луку и обжаривайте на среднем огне до румяной корочки, солите и перчите по вкусу.
Подавайте с мелко нарезанной зеленью.
Молодая картошка с мясом, запеченная в духовке
Ингредиенты:
1 кг молодой картошки
500 г мяса (курица, свинина, говядина)
2-3 ст. ложки масла
1-2 луковицы
Специи по вкусу (паприка, чесночный порошок, соль, перец)
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200°C
Нарежьте мясо на кусочки и замаринуйте с оливковым маслом и специями.
В форму для запекания выложите картошку и круги лука, сверху разместите мясо.
Накройте фольгой и запекайте около 40-50 минут. За 10 минут до готовности снимите фольгу для румяной корочки.
Подавайте прямо из духовки, украсив зеленью.
Приготовление молодой картошки может быть разнообразным и простым. Каждый рецепт открывает новые вкусовые сочетания и поможет вам порадовать близких. Пробуйте различные методы приготовления, экспериментируйте с приправами и добавками — и ваш стол будет всегда выглядеть аппетитно и по-летнему свежо!