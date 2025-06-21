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Летние удовольствия: как сделать молодой картофель главным героем вашего стола

3:40
Еда

Когда приходит лето, на нашем столе появляется молодой картофель — нежный, вкусный и ароматный. Он универсален и подходит для приготовления множества блюд. В этой статье мы поделимся несколькими вкусными и простыми рецептами, которые позволят вам насладиться молодым картофелем в полном объеме.

Картошка, картофель
Фото: https://www.flickr.com/photos/tomtolkien/4213688766/ by Thomas Tolkien from Scarborough, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картошка, картофель

Запеченная молодая картошка с чесноком и травами

Ингредиенты:

  • 1 кг молодой картошки
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 3-4 ст. ложки оливкового масла
  • Свежие или сушеные травы (розмарин, тимьян, укроп)
  • Соль и черный перец по вкусу

Приготовление:

  1. Предварительно разогрейте духовку до 200°C.
  2. Хорошо промойте картошку (чистить не обязательно) и разрежьте на половинки.
  3. В миске смешайте картошку с оливковым маслом, нарезанным чесноком, солью, перцем и травами.
  4. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте 30-40 минут до золотистого цвета.
  5. Подавайте горячей, украсив свежими травами.

Освежающий салат из молодой картошки с укропом и огурцом

Ингредиенты:

  • 500 г молодой картошки
  • 1 свежий огурец
  • 1 небольшая красная луковица
  • Пучок свежего укропа
  • 2-3 ст. ложки оливкового масла
  • Сок 1 лимона
  • Соль и черный перец по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите картошку в подсоленной воде около 20 минут до готовности. Остудите и нарежьте.
  2. Огурец нарежьте тонкими дольками, красный лук — полукольцами.
  3. В глубокой миске соедините картошку, огурец и лук. Добавьте укроп, оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
  4. Перемешайте и подавайте к столу.

Жареная молодая картошка с луком

Ингредиенты:

  • 1 кг молодой картошки
  • 2-3 средние луковицы
  • 4-5 ст. ложек растительного масла
  • Соль и перец по вкусу
  • Зелень для подачи (по желанию)

Приготовление:

  1. Отварите картошку до полуготовности (15 минут), остудите и нарежьте на дольки.
  2. На сковороде разогрейте масло и обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета.
  3. Добавьте картошку к луку и обжаривайте на среднем огне до румяной корочки, солите и перчите по вкусу. 
  4. Подавайте с мелко нарезанной зеленью.

Молодая картошка с мясом, запеченная в духовке

Ингредиенты:

  • 1 кг молодой картошки
  • 500 г мяса (курица, свинина, говядина)
  • 2-3 ст. ложки масла
  • 1-2 луковицы
  • Специи по вкусу (паприка, чесночный порошок, соль, перец)

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200°C
  2. Нарежьте мясо на кусочки и замаринуйте с оливковым маслом и специями.
  3. В форму для запекания выложите картошку и круги лука, сверху разместите мясо.
  4. Накройте фольгой и запекайте около 40-50 минут. За 10 минут до готовности снимите фольгу для румяной корочки.
  5. Подавайте прямо из духовки, украсив зеленью.

Приготовление молодой картошки может быть разнообразным и простым. Каждый рецепт открывает новые вкусовые сочетания и поможет вам порадовать близких. Пробуйте различные методы приготовления, экспериментируйте с приправами и добавками — и ваш стол будет всегда выглядеть аппетитно и по-летнему свежо! 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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