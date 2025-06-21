Летние удовольствия: как сделать молодой картофель главным героем вашего стола

3:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда приходит лето, на нашем столе появляется молодой картофель — нежный, вкусный и ароматный. Он универсален и подходит для приготовления множества блюд. В этой статье мы поделимся несколькими вкусными и простыми рецептами, которые позволят вам насладиться молодым картофелем в полном объеме.

Фото: https://www.flickr.com/photos/tomtolkien/4213688766/ by Thomas Tolkien from Scarborough, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картошка, картофель

Запеченная молодая картошка с чесноком и травами

Ингредиенты:

1 кг молодой картошки

3-4 зубчика чеснока

3-4 ст. ложки оливкового масла

Свежие или сушеные травы (розмарин, тимьян, укроп)

Соль и черный перец по вкусу

Приготовление:

Предварительно разогрейте духовку до 200°C. Хорошо промойте картошку (чистить не обязательно) и разрежьте на половинки. В миске смешайте картошку с оливковым маслом, нарезанным чесноком, солью, перцем и травами. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте 30-40 минут до золотистого цвета. Подавайте горячей, украсив свежими травами.

Освежающий салат из молодой картошки с укропом и огурцом

Ингредиенты:

500 г молодой картошки

1 свежий огурец

1 небольшая красная луковица

Пучок свежего укропа

2-3 ст. ложки оливкового масла

Сок 1 лимона

Соль и черный перец по вкусу

Приготовление:

Отварите картошку в подсоленной воде около 20 минут до готовности. Остудите и нарежьте. Огурец нарежьте тонкими дольками, красный лук — полукольцами. В глубокой миске соедините картошку, огурец и лук. Добавьте укроп, оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Перемешайте и подавайте к столу.

Жареная молодая картошка с луком

Ингредиенты:

1 кг молодой картошки

2-3 средние луковицы

4-5 ст. ложек растительного масла

Соль и перец по вкусу

Зелень для подачи (по желанию)

Приготовление:

Отварите картошку до полуготовности (15 минут), остудите и нарежьте на дольки. На сковороде разогрейте масло и обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте картошку к луку и обжаривайте на среднем огне до румяной корочки, солите и перчите по вкусу. Подавайте с мелко нарезанной зеленью.

Молодая картошка с мясом, запеченная в духовке

Ингредиенты:

1 кг молодой картошки

500 г мяса (курица, свинина, говядина)

2-3 ст. ложки масла

1-2 луковицы

Специи по вкусу (паприка, чесночный порошок, соль, перец)

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200°C Нарежьте мясо на кусочки и замаринуйте с оливковым маслом и специями. В форму для запекания выложите картошку и круги лука, сверху разместите мясо. Накройте фольгой и запекайте около 40-50 минут. За 10 минут до готовности снимите фольгу для румяной корочки. Подавайте прямо из духовки, украсив зеленью.

Приготовление молодой картошки может быть разнообразным и простым. Каждый рецепт открывает новые вкусовые сочетания и поможет вам порадовать близких. Пробуйте различные методы приготовления, экспериментируйте с приправами и добавками — и ваш стол будет всегда выглядеть аппетитно и по-летнему свежо!