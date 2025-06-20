Зачем покупать, если можно сделать? Вкусный рецепт домашнего майонеза

2:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Майонез — один из самых популярных соусов в кулинарии, который используется в салатах, закусках и даже в основное блюдо. Однако купленный в магазине майонез часто содержит искусственные добавки, консерванты и ненужные химические вещества. Почему бы не сделать свой собственный домашний майонез? Это гораздо проще, чем вы думаете, и каждый шаг можно контролировать.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Домашний майонез

Ингредиенты

Для приготовления домашнего майонеза вам понадобятся:

1 яйцо (лучше всего использовать свежее, органическое)

1 столовая ложка горчицы (по желанию)

1 столовая ложка лимонного сока или уксуса (по вкусу)

250 мл растительного масла (подойдет оливковое, подсолнечное или другое)

Соль по вкусу

Щепотка перца (по желанию)

Приготовление

Подготовка ингредиентов

Убедитесь, что все ингредиенты находятся при комнатной температуре. Это поможет добиться нужной консистенции.

Смешивание ингредиентов

В глубокой миске или стакане для блендера поместите яйцо, горчицу (если используете), лимонный сок или уксус, а также немного соли и перца.

Взбивание

Залейте масло в миску или стакан с другими ингредиентами. Используйте погружной блендер и включите его на максимальной скорости.

Двигайте блендер вверх и вниз, до тех пор пока масло не начнет эмульгироваться с яйцом. Это займет всего 30-60 секунд. Как только вы видите, что соус начал загустевать, можно двигать блендер по кругу.

Завершение

Продолжайте взбивать, пока не добьетесь однородной и кремовой консистенции.

Попробуйте и при необходимости добавьте немного больше соли или лимонного сока для усиления вкуса.

Хранение

Переложите готовый майонез в стерилизованную банку и храните в холодильнике. Он будет оставаться свежим в течение 4-5 дней, благодаря содержанию лимонного сока или уксуса.

Подача и использование

Теперь, когда у вас есть домашний майонез, вы можете использовать его во множестве блюд:

Добавьте его в салаты (например, оливье или цезарь).

Используйте как заправку для бутербродов, бургеров и сэндвичей.

Добавьте в различные соусы и заправки для придания вкуса.

Приготовление домашнего майонеза — это быстро и просто, а главное — полезно! Благодаря контрольному процессу вы можете быть уверены в качестве и свежести всех ингредиентов. Простой и доступный рецепт, который мы представили, позволяет создать вкусный и натуральный соус, который приятно удивит вас и ваших близких. Попробуйте сделать свой собственный майонез, и вы больше не вернётесь к магазинному!