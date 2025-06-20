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Зачем покупать, если можно сделать? Вкусный рецепт домашнего майонеза

2:53
Еда

Майонез — один из самых популярных соусов в кулинарии, который используется в салатах, закусках и даже в основное блюдо. Однако купленный в магазине майонез часто содержит искусственные добавки, консерванты и ненужные химические вещества. Почему бы не сделать свой собственный домашний майонез? Это гораздо проще, чем вы думаете, и каждый шаг можно контролировать.

Домашний майонез
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Домашний майонез

Ингредиенты

Для приготовления домашнего майонеза вам понадобятся:

  • 1 яйцо (лучше всего использовать свежее, органическое)
  • 1 столовая ложка горчицы (по желанию)
  • 1 столовая ложка лимонного сока или уксуса (по вкусу)
  • 250 мл растительного масла (подойдет оливковое, подсолнечное или другое)
  • Соль по вкусу
  • Щепотка перца (по желанию)

Приготовление

Подготовка ингредиентов

  • Убедитесь, что все ингредиенты находятся при комнатной температуре. Это поможет добиться нужной консистенции.

Смешивание ингредиентов

  • В глубокой миске или стакане для блендера поместите яйцо, горчицу (если используете), лимонный сок или уксус, а также немного соли и перца.

Взбивание

  • Залейте масло в миску или стакан с другими ингредиентами. Используйте погружной блендер и включите его на максимальной скорости. 
  • Двигайте блендер вверх и вниз, до тех пор пока масло не начнет эмульгироваться с яйцом. Это займет всего 30-60 секунд. Как только вы видите, что соус начал загустевать, можно двигать блендер по кругу.

Завершение

  • Продолжайте взбивать, пока не добьетесь однородной и кремовой консистенции.
  • Попробуйте и при необходимости добавьте немного больше соли или лимонного сока для усиления вкуса.

Хранение

  • Переложите готовый майонез в стерилизованную банку и храните в холодильнике. Он будет оставаться свежим в течение 4-5 дней, благодаря содержанию лимонного сока или уксуса.

Подача и использование

Теперь, когда у вас есть домашний майонез, вы можете использовать его во множестве блюд:

  • Добавьте его в салаты (например, оливье или цезарь).
  • Используйте как заправку для бутербродов, бургеров и сэндвичей.
  • Добавьте в различные соусы и заправки для придания вкуса.

Приготовление домашнего майонеза — это быстро и просто, а главное — полезно! Благодаря контрольному процессу вы можете быть уверены в качестве и свежести всех ингредиентов. Простой и доступный рецепт, который мы представили, позволяет создать вкусный и натуральный соус, который приятно удивит вас и ваших близких. Попробуйте сделать свой собственный майонез, и вы больше не вернётесь к магазинному! 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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