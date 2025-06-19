Слоёное чудо за полчаса: этот десерт заменит вам пироги и сырники

Хотите вкусный завтрак, но без лишних хлопот? Эта молочная баница — сладкая альтернатива привычной солёной и идеальна как для семейного утра, так и для уютного десерта после ужина. Аромат ванили, хрустящие края и нежная начинка делают её настоящим фаворитом среди домашних рецептов.
Баница — это болгарский пирог из тонкого теста с начинкой.
Готовится всего за полчаса
Минимум ингредиентов — максимум вкуса
Подходит для детей и взрослых
Можно подать с шариком мороженого и свежими ягодами
12 листов тонкого теста (готовые коржи для баницы)
100 г растопленного сливочного масла
3 яйца
1/2 стакана сахара
щепотка соли
1 пакетик ванилина
Полтора стакана молока
сахарная пудра для посыпки
Подготовка теста:
Каждый лист смажьте растопленным маслом, соберите в гармошку и сверните в рулетик-"улитку".
Формирование и выпечка:
Уложите улитки плотно в форму, застеленную бумагой для выпечки. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 20 минут.
Заливка:
Смешайте яйца с сахаром, ванилином и солью, добавьте молоко и хорошо перемешайте.
Финальный штрих:
Полейте запечённую баницу молочной смесью и верните в духовку ещё на 15 минут — крем должен загустеть.
Подача:
Дайте немного остыть, посыпьте сахарной пудрой и наслаждайтесь!
Молочная баница - популярный вариант болгарской выпечки, пришедший ещё из османской кухни.
Баница в Болгарии часто подаётся на праздники и утренние завтраки, особенно зимой.
Готовые коржи экономят время, но при правильной сборке дают тот же эффект, что и домашнее тесто.
Ба́ница (болг баница, на Украине и в России блюдо также имеет название милина [источник]) — традиционное болгарское блюдо из слоёного теста.
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