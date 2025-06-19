Слоёное чудо за полчаса: этот десерт заменит вам пироги и сырники

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите вкусный завтрак, но без лишних хлопот? Эта молочная баница — сладкая альтернатива привычной солёной и идеальна как для семейного утра, так и для уютного десерта после ужина. Аромат ванили, хрустящие края и нежная начинка делают её настоящим фаворитом среди домашних рецептов.

Фото: freepik слоёный пирог

Баница — это болгарский пирог из тонкого теста с начинкой.

Почему стоит попробовать

Готовится всего за полчаса

Минимум ингредиентов — максимум вкуса

Подходит для детей и взрослых

Можно подать с шариком мороженого и свежими ягодами

Ингредиенты:

12 листов тонкого теста (готовые коржи для баницы)

100 г растопленного сливочного масла

3 яйца

1/2 стакана сахара

щепотка соли

1 пакетик ванилина

Полтора стакана молока

сахарная пудра для посыпки

Как приготовить молочную баницу:

Подготовка теста:

Каждый лист смажьте растопленным маслом, соберите в гармошку и сверните в рулетик-"улитку". Формирование и выпечка:

Уложите улитки плотно в форму, застеленную бумагой для выпечки. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 20 минут. Заливка:

Смешайте яйца с сахаром, ванилином и солью, добавьте молоко и хорошо перемешайте. Финальный штрих:

Полейте запечённую баницу молочной смесью и верните в духовку ещё на 15 минут — крем должен загустеть. Подача:

Дайте немного остыть, посыпьте сахарной пудрой и наслаждайтесь!

Интересные факты:

Молочная баница - популярный вариант болгарской выпечки, пришедший ещё из османской кухни. Баница в Болгарии часто подаётся на праздники и утренние завтраки, особенно зимой. Готовые коржи экономят время, но при правильной сборке дают тот же эффект, что и домашнее тесто.

Уточнения

Ба́ница (болг баница, на Украине и в России блюдо также имеет название милина [источник]) — традиционное болгарское блюдо из слоёного теста.



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