Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Превратите прогулку в супер-тренировку: как сделать ходьбу более эффективной
Микроволновка — прошлый век? Этот прибор делает вкуснее и полезнее
От трека до шоссе: как Porsche превратили чемпионский болид в дорожную легенду
Покоряя мировой рынок: на что рассчитано лидерство в производстве полимерных паст
Пирог, который все просят приготовить снова — яблоки, финики и орехи в идеальном балансе
Морковь против зноя: почему июньская жара превращает корнеплоды в пустышки и что с этим делать
Город-убийца на подлёте? Вероятность удара по Луне выросла
Масло, которое в три раза полезнее льняного и оливкового: откройте для себя новый суперпродукт
Кровавая Мэри изменила судьбу монархии за 9 дней

Слоёное чудо за полчаса: этот десерт заменит вам пироги и сырники

2:00
Еда

Хотите вкусный завтрак, но без лишних хлопот? Эта молочная баница — сладкая альтернатива привычной солёной и идеальна как для семейного утра, так и для уютного десерта после ужина. Аромат ванили, хрустящие края и нежная начинка делают её настоящим фаворитом среди домашних рецептов.

слоёный пирог
Фото: freepik
слоёный пирог

Баница — это болгарский пирог из тонкого теста с начинкой.

Почему стоит попробовать

  • Готовится всего за полчаса

  • Минимум ингредиентов — максимум вкуса

  • Подходит для детей и взрослых

  • Можно подать с шариком мороженого и свежими ягодами

Ингредиенты:

  • 12 листов тонкого теста (готовые коржи для баницы)

  • 100 г растопленного сливочного масла

  • 3 яйца

  • 1/2 стакана сахара

  • щепотка соли

  • 1 пакетик ванилина

  • Полтора стакана молока

  • сахарная пудра для посыпки

Как приготовить молочную баницу:

  1. Подготовка теста:
    Каждый лист смажьте растопленным маслом, соберите в гармошку и сверните в рулетик-"улитку".

  2. Формирование и выпечка:
    Уложите улитки плотно в форму, застеленную бумагой для выпечки. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 20 минут.

  3. Заливка:
    Смешайте яйца с сахаром, ванилином и солью, добавьте молоко и хорошо перемешайте.

  4. Финальный штрих:
    Полейте запечённую баницу молочной смесью и верните в духовку ещё на 15 минут — крем должен загустеть.

  5. Подача:
    Дайте немного остыть, посыпьте сахарной пудрой и наслаждайтесь!

Интересные факты:

  1. Молочная баница - популярный вариант болгарской выпечки, пришедший ещё из османской кухни.

  2. Баница в Болгарии часто подаётся на праздники и утренние завтраки, особенно зимой.

  3. Готовые коржи экономят время, но при правильной сборке дают тот же эффект, что и домашнее тесто.

Уточнения

Ба́ница (болг баница, на Украине и в России блюдо также имеет название милина [источник]) — традиционное болгарское блюдо из слоёного теста.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Наука и техника
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана Аудио 
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Авто
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук Аудио 
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Наука и техника
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Последние материалы
Тело кошки говорит громче, чем мяуканье: расшифровка кошачьих жестов
Плевок в общество: за получение российского паспорта Лорак потребовали ответить
Слоёное чудо за полчаса: этот десерт заменит вам пироги и сырники
Гости не спрашивают — они видят: детали, которые выдают экономию без вкуса
Секреты дыхания: новое устройство предсказывает болезни с точностью 97%
Пивная месть: ночная атака на слизней с впечатляющим результатом
Гибкость как у гимнастки и лёгкость балерины: вот что будет с телом, если вы будете делать растяжку
Газпромбанк подписал соглашение с Правительством Москвы о сотрудничестве в сфере комплексного развития территорий (КРТ)
Конкуренты уводят лучших? 20 000 IT-специалистов покинули Грузию
Один баллон — и никаких проблем: что может волшебная WD-40, о чём вы даже не догадывались
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.