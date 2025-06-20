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Пока другие ждут курьера, у тебя уже хрустит корочка: простой рецепт пиццы, который вытеснит доставку

3:26
Еда

Пицца — это универсальное блюдо, которое нравится всем: от детей до взрослых. Она идеально подходит для дружеских встреч, семейных ужинов или вечерних перекусов. Но что, если мы скажем вам, что есть способ приготовить пиццу дома так просто, что вы больше никогда не захотите заказывать доставку? В этом рецепте мы поделимся с вами легким и быстрым способом создать вкусную пиццу с отличным тестом и разнообразными начинками.

Итальянская пицца
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Итальянская пицца

Ингредиенты

Для теста (на 2 пиццы):

  • 2 стакана муки (пшеничной или цельнозерновой)
  • 1 стакан теплой воды
  • 1 пакет (7 г) сухих дрожжей
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ст.л. оливкового масла

Для соуса:

  • 1 банка томатов в собственном соку (400 г)
  • 1 зубчик чеснока (по желанию)
  • 1 ч.л. итальянских трав (орегано, базилик)
  • Соль и перец по вкусу

Для начинки:

  • 200 г тертого сыра (моцарелла, чеддер или ваша любимая комбинация)
  • Дополнительные ингредиенты на ваш выбор: ветчина, грибы, перец, оливки, лук, шпинат и т.д.

Приготовление

Подготовка теста

  • В миске смешайте теплую воду, сахар и дрожжи. Оставьте на 5-10 минут, пока дрожжи не начнут пениться.
  • В большой миске соедините муку и соль. Затем добавьте оливковое масло и пенящееся дрожжевое молоко.
  • Замесите тесто, пока оно не станет эластичным и гладким (примерно 5-7 минут). Если тесто липкое, добавьте немного муки.
  • Оставьте тесто в теплое место, накрытое полотенцем, на 30 минут, чтобы оно поднялось.

Приготовление соуса

  • В небольшую кастрюлю выдавите чеснок (по желанию) и добавьте томаты. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения.
  • Добавьте итальянские травы, соль и перец. Уменьшите огонь и тушите соус 10-15 минут, периодически помешивая.

Формирование пиццы

  • Разогрейте духовку до 220°C.
  • Разделите готовое тесто на две части и раскатайте каждую в круглый или прямоугольный корж (по вашему желанию).
  • Переложите тесто на противень, смазанный оливковым маслом или застеленный пергаментной бумагой.

Сборка пиццы

  • На готовое тесто равномерно распределите соус.
  • Посыпьте тертым сыром и добавьте свою любимую начинку.
  • Если хотите, сверху можно посыпать еще немного сыра и свежими травами.

Выпечка

  • Поставьте пиццу в разогретую духовку и выпекайте 12-15 минут или до золотистой корочки.
  • Как только пицца готова, достаньте её из духовки и дайте немного остыть.

Подача

  • Нарежьте пиццу на порции, подавайте с любимыми соусами (томатный, чесночный или базиликовый) и наслаждайтесь домашним лакомством в компании друзей и родных!

Приготовление пиццы в домашних условиях — это не только просто, но и увлекательно! С этим рецептом вы сможете легко экспериментировать с начинками и находить свои идеальные сочетания. Забудьте о доставке — вкусная и ароматная пицца ждёт вас на вашей кухне!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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