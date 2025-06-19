Картошка в колбасе: белорусы сделали то, о чём другие даже не думали

В Белоруссии придумали неожиданный гастрономический дуэт — варено-копченую колбасу с картофелем. Инициатива родилась в Слониме, где на местном мясокомбинате создали уникальную рецептуру, объединившую два символа национальной кухни, сообщает EADaily.
Главный технолог "Слонимского мясокомбината" Людмила Лукашевич объяснила, что идея пришла после анализа гастрономических предпочтений жителей страны:
"Мы любим мясо. И любим картошку. Не зря ведь картофель у нас называют вторым хлебом. Вот и решили соединить самое вкусное", — делится Лукашевич.
По словам Лукашевич, в состав новой колбасы входит 25% картофеля. Остальное — качественное мясо и специи, традиционные для варено-копченых изделий.
Новая разработка вызвала интерес не только внутри страны. Колбасу уже презентовали на международных выставках в соседних странах, а также начали экспортировать в Россию и Казахстан. Впечатлила новинка и экспертов — предприятие внесли в национальный реестр Книги рекордов Белоруссии за уникальную технологию.
Картофель действительно занимает особое место в рационе белорусов - по потреблению этого продукта на душу населения страна стабильно входит в мировой топ-5.
Колбасные изделия с добавками овощей — тренд последних лет в мясной промышленности, позволяющий создать новые вкусы и удешевить продукт.
Слонимский мясокомбинат ранее уже экспериментировал с рецептурами — в 2022 году они выпускали колбасу с клюквой и даже с добавлением чесночных стрелок.
Варёные колбасы - вид колбасных изделий в оболочке из мясного фарша с добавлением шпика, соли, пряностей и других продуктов, подвергнутых в процессе приготовления обжариванию, варке и искусственному охлаждению.
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