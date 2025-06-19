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Картошка в колбасе: белорусы сделали то, о чём другие даже не думали

1:48
Еда

В Белоруссии придумали неожиданный гастрономический дуэт — варено-копченую колбасу с картофелем. Инициатива родилась в Слониме, где на местном мясокомбинате создали уникальную рецептуру, объединившую два символа национальной кухни, сообщает EADaily.

колбаса
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
колбаса

Главный технолог "Слонимского мясокомбината" Людмила Лукашевич объяснила, что идея пришла после анализа гастрономических предпочтений жителей страны:

"Мы любим мясо. И любим картошку. Не зря ведь картофель у нас называют вторым хлебом. Вот и решили соединить самое вкусное", — делится Лукашевич.

По словам Лукашевич, в состав новой колбасы входит 25% картофеля. Остальное — качественное мясо и специи, традиционные для варено-копченых изделий.

Интерес не только у белорусов

Новая разработка вызвала интерес не только внутри страны. Колбасу уже презентовали на международных выставках в соседних странах, а также начали экспортировать в Россию и Казахстан. Впечатлила новинка и экспертов — предприятие внесли в национальный реестр Книги рекордов Белоруссии за уникальную технологию.

Интересные факты:

  1. Картофель действительно занимает особое место в рационе белорусов - по потреблению этого продукта на душу населения страна стабильно входит в мировой топ-5.

  2. Колбасные изделия с добавками овощей — тренд последних лет в мясной промышленности, позволяющий создать новые вкусы и удешевить продукт.

  3. Слонимский мясокомбинат ранее уже экспериментировал с рецептурами — в 2022 году они выпускали колбасу с клюквой и даже с добавлением чесночных стрелок.

Уточнения

Варёные колбасы - вид колбасных изделий в оболочке из мясного фарша с добавлением шпика, соли, пряностей и других продуктов, подвергнутых в процессе приготовления обжариванию, варке и искусственному охлаждению.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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