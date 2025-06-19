Опасное масло пробралось в детские сады и больницы: 116 кг "сливочного" обмана

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Сотрудники уральского управления Россельхознадзора выявили тревожный факт: в социальные учреждения Челябинской области — две больницы и один детский сад — поступило 116 килограммов сливочного масла, не соответствующего требованиям безопасности.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Школьная столовая

Опасная продукция была завезена из Ростовской области в период с 15 мая по 3 июня. Масло принадлежало бренду "Майский луг", производителем которого является индивидуальный предприниматель Шейкин А. В., зарегистрированный в Ростове-на-Дону.

Выяснилось, что сливочное масло было изготовлено из сырья, на которое ранее аннулировали сертификат. Причина — недостоверные сведения о составе и характеристиках продукта. Таким образом, масло по формальным документам не имело права попадать в оборот.

Вся поставка была оперативно изъята из учреждений, а остатки возвращены поставщику с формулировкой "груз для уничтожения", сообщает rostovgazeta.ru.

В 2024 году в России было зафиксировано более 80 случаев выявления фальсифицированной молочной продукции в бюджетных учреждениях.

Как обезопасить себя

Проверяйте продукцию на сайте Россельхознадзора или в приложениях, позволяющих сверить сертификаты соответствия.

Для учреждений важно выбирать поставщиков с репутацией и прозрачной историей проверок.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло - пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.



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