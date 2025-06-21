Подходящий соус для ваших салатов: он проще майонеза и вкуснее других известных вам заправок

Этот соус освежает лучше винегрета и легче майонеза. Он станет незаменимым дополнением к вашим летним салатам.
Мы нашли идеальный соус для этого лета. Он готовится за считанные минуты и идеально подходит для ваших любимых сырых овощей. Соус легкий, так как почти не содержит жира. В его основе — смесь скира (йогурта с 0% жирности) и горчицы. Добавьте рубленые каперсы и чеснок, и вы получите приправу с идеальным балансом сладости и кислотности, пишет cuisine.journaldesfemmes.fr.
Ингредиенты (на одну порцию):
Приготовление
Этот быстрый и легкий соус добавит остроты вашим летним салатам. Благодаря сбалансированному вкусу и низкой калорийности, он станет вашим любимым дополнением к блюдам. Так что надевайте фартуки и начинайте экспериментировать!
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.
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