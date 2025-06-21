Подходящий соус для ваших салатов: он проще майонеза и вкуснее других известных вам заправок

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот соус освежает лучше винегрета и легче майонеза. Он станет незаменимым дополнением к вашим летним салатам.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с жареной морковью

Мы нашли идеальный соус для этого лета. Он готовится за считанные минуты и идеально подходит для ваших любимых сырых овощей. Соус легкий, так как почти не содержит жира. В его основе — смесь скира (йогурта с 0% жирности) и горчицы. Добавьте рубленые каперсы и чеснок, и вы получите приправу с идеальным балансом сладости и кислотности, пишет cuisine.journaldesfemmes.fr.

Рецепт специального соуса для смешанных салатов

Ингредиенты (на одну порцию):

2 ст. л. простого скира (или творога)

1 ч. л. дижонской горчицы

1 зубчик чеснока

2 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. каперсов

Соль и перец по вкусу

Приготовление

Измельчите каперсы и чеснок. В миске смешайте скир, горчицу, лимонный сок, каперсы и чеснок. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Этот быстрый и легкий соус добавит остроты вашим летним салатам. Благодаря сбалансированному вкусу и низкой калорийности, он станет вашим любимым дополнением к блюдам. Так что надевайте фартуки и начинайте экспериментировать!

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

