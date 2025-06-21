5 доступных продуктов, которые обеспечат вас нужным количеством белка: вы не поверите, как легко это сделать

Белок — важный компонент питания, необходимый для поддержания здоровья. Он играет ключевую роль в формировании мышц и кожи, укрепляет иммунную систему, участвует в транспортировке кислорода и производстве гормонов. Кроме того, белки являются источником энергии, обеспечивая 4 калории на грамм.
Белки состоят из аминокислот. Всего их 20, и девять из них организм не может синтезировать самостоятельно. Эти аминокислоты должны поступать с пищей.
Рафаэль Груман, известный парижский диетолог, в беседе с изданием santemagazine.fr делится советами, как получать достаточное количество белка без лишних затрат.
Для нормального функционирования организма человеку необходимо употреблять белки. Они помогают поддерживать целостность тканей, регулируют работу различных систем и укрепляют иммунитет.
Белки также играют важную роль в транспортировке кислорода благодаря гемоглобину, который является белком. Они способствуют долгому чувству сытости и обеспечивают организм энергией.
Существует два типа белков: животные и растительные.
Соевые продукты и киноа — единственные растительные источники, содержащие полный набор аминокислот.
Взрослым рекомендуется потреблять около 0,83 грамма белка на килограмм веса. Женщине весом 60 кг будет достаточно 50 граммов белка в день. Пожилым людям, спортсменам и активным людям может потребоваться больше — до 2,2 грамма на килограмм.
Чтобы обеспечить организм достаточным количеством белка, не обязательно ежедневно употреблять мясо или рыбу. Белок можно получить из яиц, молочных продуктов, зерновых, бобовых и овощей.
Источники животного белка включают мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Растительные источники белка — это бобовые, цельнозерновые продукты, масличные культуры и водоросли.
Вот пять доступных продуктов, богатых белком
Некоторые люди сталкиваются с трудностями в потреблении достаточного количества белка из-за низкого аппетита или отказа от мяса. Вот несколько способов, как можно незаметно добавить белок в рацион:
Однако стоит помнить, что продукты с высоким содержанием белка, такие как мясо, сыры и жирные молочные изделия, могут содержать много насыщенных жиров и калорий, что может негативно сказаться на здоровье сердца и весе.
Чтобы увеличить потребление белка без лишних калорий, выбирайте постные источники: курицу без кожи, индейку, нежирное мясо, свинину и телятину. Печень, сердце и почки также являются постными субпродуктами, в отличие от мозга и языка.
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
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