Взрыв вкуса в любое время года: заморозка арбуза для коктейлей и смузи — вот как правильно

Арбуз — любимое летнее лакомство, но что делать, если у вас оказался огромный арбуз или вы купили его слишком много? Можно ли заморозить арбуз и сохранить его вкус? Стефани Балло, диетолог-нутрициолог из Парижа и вице-президент ассоциации Miam, делится своими рекомендациями.
Можно ли заморозить арбуз?
Арбуз состоит из воды на 90%, что делает его сложной для заморозки. После заморозки арбуз теряет хрустящую текстуру, становится мягче и может показаться губчатым. Однако это не делает его непригодным для использования.
Зачем замораживать арбуз?
Арбуз быстро теряет свежесть после разрезания: через 2-3 дня он становится невкусным, мягким и теряет привлекательность. Заморозка — отличный способ сохранить арбуз на длительное время, уверяет santemagazine.fr.
Преимущества заморозки арбуза:
Для заморозки выбирайте спелый, но твёрдый арбуз. Избегайте слишком мягких или мучнистых плодов, так как заморозка усилит их недостатки.
Советы по выбору арбуза:
Как правильно заморозить арбуз?
Срок хранения замороженного арбуза
Замороженный арбуз можно хранить до 12 месяцев. Однако лучше всего использовать его в течение 4-6 месяцев, чтобы сохранить максимальный вкус.
Как разморозить арбуз?
Способ разморозки зависит от того, как вы планируете использовать арбуз:
Варианты использования замороженного арбуза
Несмотря на изменение текстуры, замороженный арбуз можно использовать в различных блюдах и напитках. Вот несколько идей:
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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