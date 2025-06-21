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Взрыв вкуса в любое время года: заморозка арбуза для коктейлей и смузи — вот как правильно

3:54
Еда

Арбуз — любимое летнее лакомство, но что делать, если у вас оказался огромный арбуз или вы купили его слишком много? Можно ли заморозить арбуз и сохранить его вкус? Стефани Балло, диетолог-нутрициолог из Парижа и вице-президент ассоциации Miam, делится своими рекомендациями.

арбуз
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
арбуз

Можно ли заморозить арбуз?

Арбуз состоит из воды на 90%, что делает его сложной для заморозки. После заморозки арбуз теряет хрустящую текстуру, становится мягче и может показаться губчатым. Однако это не делает его непригодным для использования.

Зачем замораживать арбуз?

Арбуз быстро теряет свежесть после разрезания: через 2-3 дня он становится невкусным, мягким и теряет привлекательность. Заморозка — отличный способ сохранить арбуз на длительное время, уверяет santemagazine.fr.

Преимущества заморозки арбуза:

  • Приготовление кубиков для коктейлей или соков.
  • Уменьшение отходов, особенно при покупке большого арбуза.
  • Возможность наслаждаться арбузом зимой в смузи, мороженом или напитках.

Как выбрать арбуз для заморозки?

Для заморозки выбирайте спелый, но твёрдый арбуз. Избегайте слишком мягких или мучнистых плодов, так как заморозка усилит их недостатки.

Советы по выбору арбуза:

  • Постучите по арбузу: глухой звук указывает на плотную мякоть.
  • Арбуз должен быть тяжёлым, что говорит о его хорошем наполнении водой.
  • Обратите внимание на жёлтое пятно на кожуре: чем оно ярче, тем больше арбуз созрел на солнце и будет слаще.

Как правильно заморозить арбуз?

  1. Тщательно вымойте арбуз.
  2. Нарежьте его на небольшие кусочки.
  3. Промокните кусочки бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.
  4. Разложите кусочки на подносе или плоской поверхности и заморозьте.
  5. После замерзания переложите кусочки в герметичный пакет или контейнер.

Срок хранения замороженного арбуза

Замороженный арбуз можно хранить до 12 месяцев. Однако лучше всего использовать его в течение 4-6 месяцев, чтобы сохранить максимальный вкус.

Как разморозить арбуз?

Способ разморозки зависит от того, как вы планируете использовать арбуз:

  1. Для смузи или граниты: не размораживайте, сразу смешивайте замороженные кусочки.
  2. Для салатов или холодных десертов: дайте кусочкам медленно разморозиться в холодильнике в течение нескольких часов. Избегайте использования микроволновой печи, так как она сделает мякоть ещё мягче.
  3. Для фруктового льда: добавляйте замороженные кусочки арбуза прямо в напитки.

Варианты использования замороженного арбуза

Несмотря на изменение текстуры, замороженный арбуз можно использовать в различных блюдах и напитках. Вот несколько идей:

  • Витаминный смузи: смешайте замороженные кусочки арбуза с соком лайма, мятой и замороженными ягодами.
  • Экспресс-гранита: измельчите замороженные кусочки арбуза в блендере, добавьте сироп и верните в морозилку на 15 минут.
  • Сорбет: смешайте замороженный арбуз с мёдом, лимонным соком и мятой. Подавайте сразу.
  • Фруктовые кубики льда: добавьте замороженные кусочки арбуза в напитки для освежающего эффекта.
  • Йогурты или фруктовые миски: добавьте замороженный арбуз в йогурт, скир или творог, украсьте орехами и семенами чиа.
  • Безалкогольные коктейли: смешайте замороженный арбуз с лимонным соком и газированной водой.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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