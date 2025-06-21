Больше никаких мучений: раскрываем тайну идеальной очистки варёных яиц

3:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Очистка сваренного вкрутую яйца может стать настоящей проблемой. Одни яйца очищаются легко, другие — с трудом. Почему так происходит? Учёные выяснили, что на это влияют несколько факторов: pH яичного белка, температура хранения и размер воздушной камеры.

Фото: commons.wikipedia.org by 16:9clue Яйца

Яйцо состоит из твёрдой скорлупы, подскорлупных мембран, яичного белка и желтка. Между мембранами под скорлупой находится воздушная камера.

Исследования 1960-1970-х годов показали, что яйца лучше очищаются, если их белок имеет щелочной pH (от 8,7 до 8,9). Также было установлено, что температура хранения играет важную роль: яйца, хранившиеся при комнатной температуре около 22 °C, чистятся легче, чем те, что хранились в холодильнике при температуре от 3 до 5 °C. Однако длительное хранение яиц при комнатной температуре может привести к их порче.

Кроме того, более свежие яйца труднее чистить. Это связано с тем, что в свежем яйце воздушная камера маленькая, а яичный белок имеет более высокий pH. По мере старения яйца воздушная камера увеличивается, а pH белка снижается, что облегчает очистку, сообщает slate.fr.

Избегайте свежих яиц. Свежие яйца имеют маленькую воздушную камеру и более высокий pH белка, что затрудняет их очистку. Используйте яйца комнатной температуры. Если яйца будут холодными, они могут треснуть при погружении в кипящую воду. Рекомендуется заранее достать яйца из холодильника и дать им полежать при комнатной температуре около 30 минут. Правильно варите яйца. Опустите яйца в кипящую воду и варите их в течение 12-15 минут для получения крутого желтка. После варки погрузите яйца в ледяную воду на 5-10 минут. Это поможет белку немного сжаться, что облегчит снятие скорлупы. Используйте дополнительные ингредиенты. Некоторые эксперты рекомендуют добавлять в воду соль или уксус. Соль помогает ускорить процесс варки и улучшить отделение скорлупы от белка. Уксус растворяет карбонат кальция в скорлупе, делая её более хрупкой. Однако результаты использования этих методов могут быть неоднозначными. Попробуйте альтернативные методы приготовления. Помимо варки, яйца можно приготовить на пару под давлением или в аэрофритюрнице. Некоторые утверждают, что водяной пар или горячий воздух помогают ослабить мембрану, что облегчает очистку. Не выбрасывайте скорлупу. Скорлупу можно использовать для различных целей: например, для приготовления косметических средств или как удобрение для растений.

Очистка варёных яиц может быть проще, если учитывать несколько факторов. Выбирайте яйца комнатной температуры, правильно варите их и, при необходимости, используйте дополнительные ингредиенты. Эти советы помогут вам без труда очистить яйца и насладиться их вкусом.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

