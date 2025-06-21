Больше никаких мучений: раскрываем тайну идеальной очистки варёных яиц

Очистка сваренного вкрутую яйца может стать настоящей проблемой. Одни яйца очищаются легко, другие — с трудом. Почему так происходит? Учёные выяснили, что на это влияют несколько факторов: pH яичного белка, температура хранения и размер воздушной камеры.
Яйцо состоит из твёрдой скорлупы, подскорлупных мембран, яичного белка и желтка. Между мембранами под скорлупой находится воздушная камера.
Исследования 1960-1970-х годов показали, что яйца лучше очищаются, если их белок имеет щелочной pH (от 8,7 до 8,9). Также было установлено, что температура хранения играет важную роль: яйца, хранившиеся при комнатной температуре около 22 °C, чистятся легче, чем те, что хранились в холодильнике при температуре от 3 до 5 °C. Однако длительное хранение яиц при комнатной температуре может привести к их порче.
Кроме того, более свежие яйца труднее чистить. Это связано с тем, что в свежем яйце воздушная камера маленькая, а яичный белок имеет более высокий pH. По мере старения яйца воздушная камера увеличивается, а pH белка снижается, что облегчает очистку, сообщает slate.fr.
Очистка варёных яиц может быть проще, если учитывать несколько факторов. Выбирайте яйца комнатной температуры, правильно варите их и, при необходимости, используйте дополнительные ингредиенты. Эти советы помогут вам без труда очистить яйца и насладиться их вкусом.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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