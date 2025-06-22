97% воды и ноль калорий: этот зелёный хрустящий продукт спасает фигуру и увлажняет лучше крема

Он кажется простым, почти пресным, часто оказывается лишь дополнением в салате… Но огурец не так прост, как кажется. Несмотря на свою водянистость и нейтральный вкус, этот овощ-фрукт обладает целым рядом достоинств — как для фигуры, так и для кожи. Давайте разберёмся, почему огурец стоит вернуть в тарелку, даже если он не взрывает рецепторы вкусом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Малосольные огурцы

Что это вообще такое: овощ или фрукт

С ботанической точки зрения огурец — фрукт. Но на кухне его давно записали в овощи. Всё потому, что он не содержит сахара и используется исключительно в несладких блюдах. Так что пусть будет компромисс: овощ-фрукт. Звучит странно, но зато честно.

Почему огурец идеален для тех, кто следит за весом

Огурец — чемпион по содержанию воды: в нём её около 97%. Это делает его отличным вариантом для тех, кто хочет увлажнить организм и при этом не переесть. Калорий в 100 граммах всего около 15, а значит, есть его можно практически без ограничений.

К тому же, в огурце содержатся пищевые волокна. Они мягко стимулируют пищеварение и помогают справляться с лёгкими запорами. То есть не только "вода в чистом виде", но и реальная польза для ЖКТ.

Что с витаминами и микроэлементами

Чудес здесь ждать не стоит: в огурце немного калия, витамина К и витамина B9. Но этого недостаточно, чтобы считать его источником ценных питательных веществ. С другой стороны, в огурце есть антиоксиданты — и это уже интересно. Особенно для тех, кто заботится о здоровье кожи.

Польза для внешности: огурец и красота

Огурец активно используют в косметических целях. Высокое содержание воды плюс природные противовоспалительные и антиоксидантные соединения делают его идеальным помощником в борьбе с раздражением и отёками. Неслучайно классика жанра — это ломтики огурца на веках. Такой простой способ действительно помогает уменьшить отёчность и освежить взгляд.

Как не навредить: важное замечание

Одно из популярных решений — добавить огурец в кувшин с водой для лёгкого освежающего вкуса. Но здесь есть нюанс: даже органические огурцы могут содержать загрязнения на кожуре. Поэтому, прежде чем бросить кружок в напиток, лучше снять с него кожицу — это значительно снижает риски.

Как использовать огурец нестандартно

Сделайте освежающий соус: огурец отлично сочетается с йогуртом и чесноком в домашнем цацики.

Замаринуйте: огурцы в банке — идеальный способ сохранить их вкус на зиму.

Используйте в уходе за кожей: ломтики на глаза или маска из огуречного сока — это работает.

И не забывайте: огурец — это один из самых универсальных продуктов лета. Он легко вписывается в любую диету и не требует сложной подготовки. Добавляйте его в салаты, коктейли или просто ешьте свежим — пользы больше, чем кажется на первый взгляд.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

