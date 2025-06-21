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Все пьют воду — и напрасно: она только на 4 месте по способности утолять жажду

3:04
Еда

Кажется, вода — идеальный ответ на жажду. Но наука говорит: не всё так просто. Согласно исследованиям Университета Сент-Эндрюс, вода уступает другим напиткам в способности увлажнять организм. Более того — она лишь четвёртая в списке!

Вода с мятой
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Вода с мятой

Молоко — скрытый чемпион среди напитков

Неожиданный лидер — молоко. То самое, что мы обычно добавляем в кофе или заливаем в кашу. Его гидратационные свойства поражают: почти 99% эффективности. Всё благодаря сбалансированному составу — белкам, жирам, лактозе и особенно — натрию. Именно натрий помогает жидкости задерживаться в организме, а не выводиться сразу же, как это происходит после стакана воды.

Поэтому молоко — отличный выбор после тренировок или в жару. Оно утоляет жажду, насыщает и при этом не провоцирует частые походы в туалет. Так что, если вы раньше считали его исключительно детским напитком — пересмотрите своё мнение.

Что ещё работает лучше воды

Не только молоко обошло воду. Есть и другие, не менее эффективные напитки.

1. Растворы для регидратации

Знакомые многим порошки, которые используют при кишечных инфекциях или для восстановления после обезвоживания. Они содержат сахар, соль и калий — именно такая комбинация помогает жидкости дольше удерживаться в организме. Хотя мы привыкли считать их исключительно "детскими" средствами, взрослым они тоже полезны.

2. Апельсиновый сок

Классика завтрака неожиданно заняла второе место. Благодаря высокому содержанию воды, натуральных сахаров и микроэлементов апельсиновый сок оказался отличным вариантом для утоления жажды. Его гидратационный индекс — около 95%, что выше, чем у обычной воды.

3. Кока-кола

Да-да, несмотря на репутацию вредного напитка, газировка тоже вошла в рейтинг. По уровню увлажнения она оказалась сразу за водой. Конечно, это не повод переходить на газировку, но факт остаётся фактом: её состав помогает жидкости задерживаться в организме дольше, чем, скажем, в чае или энергетиках.

А где же вода

Парадоксально, но вода — только на четвёртом месте. Она по-прежнему полезна, необходима организму и участвует во всех жизненных процессах, но с точки зрения именно увлажнения — проигрывает конкурентам. Организм быстрее "отдаёт" воду, чем напитки с более сложным составом.

Что это меняет

Конечно, это не значит, что теперь нужно полностью отказаться от воды. Но если вы чувствуете усталость, жару или последствия физической нагрузки — возможно, стоит заменить стакан воды на что-то более эффективное. Молоко, апельсиновый сок или специальный раствор помогут восполнить дефицит жидкости быстрее.

Уточнения

Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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