Магазинное варенье без сахара — миф с наценкой: вот как сварить настоящее, не потратив лишнего

3:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Можно ли наслаждаться ароматной вишней зимой и при этом не получить ни грамма лишнего сахара? Оказывается — да! Домашнее варенье без добавления рафинированного сахара сохраняет не только натуральный вкус, но и витамины. А ещё - это отличный способ сохранить летние плоды до самой зимы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вишневое варенье

Чем полезно варенье без сахара

Обычное варенье содержит столько сахара, что его можно считать десертом с калорийной нагрузкой. Но если отказаться от сахара, вишнёвое лакомство превращается в кладезь пользы: сохраняются витамины, антиоксиданты и вся свежесть ягод.

Такое варенье отлично подойдёт тем, кто следит за рационом, занимается спортом или просто не хочет перегружать организм углеводами. В итоге — чистый состав и натуральный вкус без компромиссов.

Как выбрать вишню

Для идеального результата выбирайте тёмно-красные, полностью зрелые ягоды — они содержат максимум вкуса и природного пектина. Небольшая кислинка у плодов — только плюс: она придаст варенью насыщенный вкус и поможет сохранить красивый цвет.

Ингредиенты для натурального варенья

2 кг очищенной от косточек вишни

1 яблоко, натёртое вместе с кожурой (природный пектин)

Сок половины лимона

4 ст. ложки семян чиа или 4 г низкометоксильного пектина

100 мл воды (при необходимости)

Корица или ваниль — по желанию

Как приготовить: пошаговая инструкция

1. Подготовка ягод

Промойте и очистите вишни от косточек. Переложите в кастрюлю, добавьте натёртое яблоко и лимонный сок. Оставьте на 10-15 минут, чтобы смесь пустила сок.

2. Варка

Поставьте кастрюлю на средний огонь. Доведите до кипения, затем убавьте и тушите около 20 минут. Обязательно помешивайте и снимайте образующуюся пену.

3. Загустение

Снимите смесь с огня. Если используете семена чиа — добавьте их сразу, варенье загустеет в течение 10 минут. При использовании пектина — предварительно растворите его в воде и верните на слабый огонь ещё на 5 минут.

4. Проверка готовности

Капните немного варенья на холодную тарелку. Если оно не растекается — всё готово.

5. Упаковка

Разлейте горячее варенье по заранее стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и переверните вверх дном.

Где и как хранить

При соблюдении всех условий (стерилизация, герметичность) такое варенье может спокойно храниться до 8 месяцев в прохладном и тёмном месте. После вскрытия обязательно убирайте банку в холодильник и используйте только чистую ложку.

Полезные советы

Обязательно используйте яблоко с кожурой — в ней больше всего пектина.

Если готовите небольшую порцию, семена чиа отлично подойдут, но храните варенье в холодильнике и съешьте в течение двух недель.

Для более длительного хранения подойдёт вариант с пектином и пастеризацией.

Идеи для подачи

Добавьте ложку в мюсли или натуральный йогурт — получите вкусный и полезный завтрак.

Используйте как начинку для блинов, чизкейков или пирогов.

Смешайте с горчицей и соусом барбекю — получится интересный акцент к мясным блюдам.

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.

