Магазинное варенье без сахара — миф с наценкой: вот как сварить настоящее, не потратив лишнего

Можно ли наслаждаться ароматной вишней зимой и при этом не получить ни грамма лишнего сахара? Оказывается — да! Домашнее варенье без добавления рафинированного сахара сохраняет не только натуральный вкус, но и витамины. А ещё - это отличный способ сохранить летние плоды до самой зимы.
Обычное варенье содержит столько сахара, что его можно считать десертом с калорийной нагрузкой. Но если отказаться от сахара, вишнёвое лакомство превращается в кладезь пользы: сохраняются витамины, антиоксиданты и вся свежесть ягод.
Такое варенье отлично подойдёт тем, кто следит за рационом, занимается спортом или просто не хочет перегружать организм углеводами. В итоге — чистый состав и натуральный вкус без компромиссов.
Для идеального результата выбирайте тёмно-красные, полностью зрелые ягоды — они содержат максимум вкуса и природного пектина. Небольшая кислинка у плодов — только плюс: она придаст варенью насыщенный вкус и поможет сохранить красивый цвет.
2 кг очищенной от косточек вишни
1 яблоко, натёртое вместе с кожурой (природный пектин)
Сок половины лимона
4 ст. ложки семян чиа или 4 г низкометоксильного пектина
100 мл воды (при необходимости)
Корица или ваниль — по желанию
Промойте и очистите вишни от косточек. Переложите в кастрюлю, добавьте натёртое яблоко и лимонный сок. Оставьте на 10-15 минут, чтобы смесь пустила сок.
Поставьте кастрюлю на средний огонь. Доведите до кипения, затем убавьте и тушите около 20 минут. Обязательно помешивайте и снимайте образующуюся пену.
Снимите смесь с огня. Если используете семена чиа — добавьте их сразу, варенье загустеет в течение 10 минут. При использовании пектина — предварительно растворите его в воде и верните на слабый огонь ещё на 5 минут.
Капните немного варенья на холодную тарелку. Если оно не растекается — всё готово.
Разлейте горячее варенье по заранее стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и переверните вверх дном.
При соблюдении всех условий (стерилизация, герметичность) такое варенье может спокойно храниться до 8 месяцев в прохладном и тёмном месте. После вскрытия обязательно убирайте банку в холодильник и используйте только чистую ложку.
Обязательно используйте яблоко с кожурой — в ней больше всего пектина.
Если готовите небольшую порцию, семена чиа отлично подойдут, но храните варенье в холодильнике и съешьте в течение двух недель.
Для более длительного хранения подойдёт вариант с пектином и пастеризацией.
Добавьте ложку в мюсли или натуральный йогурт — получите вкусный и полезный завтрак.
Используйте как начинку для блинов, чизкейков или пирогов.
Смешайте с горчицей и соусом барбекю — получится интересный акцент к мясным блюдам.
Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Центр Чёрного моря пуст и безжизнен. Там не плавают ни рыбы, ни туристы, ни даже корабли. Что за мрачная тайна прячется под гладью воды?