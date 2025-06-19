Теряем вес вкусно: этот смузи с черникой, персиком и семенами чиа содержит 10 гр клетчатки

2:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня расскажем, как приготовить смузи, который сочетает в себе замороженные персики и сладкую замороженную чернику с добавлением миндального молока и йогурта для кремовой фруктовой основы.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Смузи

Семена чиа добавляют клетчатку, омега-3 и легкую густоту смузи, поскольку они впитывают жидкость

Время на приготовление: 10 минут

Порции: 2

Смузи из черники и персика с семенами чиа идеально подходит для богатого питательными веществами завтрака и быстро готовится для напряженного утра.

Добавляем в смузи сливочное миндальное молоко, богатый кальцием греческий йогурт и апельсиновый сок для утренней дозы витамина С.

Замороженные персики и черника добавляют антиоксиданты, сохраняют этот смузи ледяным и добавляют густоту.

Финики выбрали для смешивания для естественной сладости и семена чиа для клетчатки. Чтобы добиться более густой консистенции смузи, лучше всего использовать замороженные фрукты вместо льда.

Лед имеет тенденцию быстро таять, что может разбавить вкус.

При приготовлении смузи добавляйте ингредиенты в указанном порядке для достижения наилучших результатов, начиная с жидкостей. Для более персикового вкуса используйте свежие персики вместо замороженных. Но вам нужно будет добавить лед, чтобы добиться густоты.

Еще один способ усилить персиковый вкус — заменить простой йогурт на греческий персиковый йогурт. Мы рекомендуем использовать финики сорта Меджул. Они являются одними из самых сладких сортов и дополняют фрукты, которые мы выбрали для этого рецепта.

Ингредиенты

2 стакана несладкого ванильного миндального молока

пол стакана цельного молока, процеженного (по-гречески) йогурта

⅓ стакана измельченных фиников сорта "Меджул" без косточек

1/4 стакана свежего апельсинового сока

13/4 стакана замороженных персиков

3/4 стакана замороженной черники

2 столовые ложки семян чиа

1 чайная ложка ванильного экстракта

1/4 чайной ложки молотого кардамона или молотого имбиря

⅛ чайной ложки соли.

Смешайте в блендере 2 стакана миндального молока, 1/2 стакана йогурта, ⅓ стакана фиников, 1/4 стакана апельсинового сока, 13/4 стакана персиков, 3/4 стакана черники, 2 столовые ложки семян чиа, 1 чайную ложку ванили, 1/4 чайной ложки кардамона (или имбиря) и ⅛ чайной ложки соли; измельчите до однородной массы, около 1 минуты. Разлейте по 2 стаканам; подавайте немедленно.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.



