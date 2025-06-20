Шедевр из Минас-Жерайс: банановая Минейра — не просто десерт, а гастрономическая находка

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Банановая Минейра — это десерт из штата Минас-Жерайс, который поражает своей простотой и насыщенным вкусом. Этот традиционный бразильский деликатес сочетает в себе природную сладость бананов с карамелизированным сиропом, создавая идеальное лакомство. Банановая Минейра станет отличным дополнением к любому столу, будь то послеобеденный десерт или вечерний перекус.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Банановый десерт

История появления банановой Минейры

Десерт Банановая Минейра зародился на фермах штата Минас-Жерайс, где бананы растут в изобилии. Повара региона, известные своей изобретательностью, использовали доступные ингредиенты для создания блюд, полных вкуса. Карамелизация бананов с сахаром добавляет десерту дополнительный слой сладости, идеально сочетающийся с мягкой текстурой фруктов. Со временем этот рецепт стал настоящим кулинарным символом штата, сообщает receitasdepesos.com.br.

Калорийность и пищевая ценность

Банановая Минейра содержит около 150 калорий на 100 граммов.

Время приготовления

Общее время: 25 минут

Время приготовления: 10 минут

Время карамелизации: 15 минут

Ингредиенты

4 спелых банана (лучше всего использовать серебристые или карликовые сорта)

1 стакан сахара

1/2 стакана воды

1 столовая ложка масла

Корица по вкусу (по желанию)

Приготовление

Очистите бананы и разрежьте их пополам вдоль. На среднем огне растопите сахар в большой сковороде, пока он не превратится в карамель. Добавьте воду и хорошо перемешайте, чтобы карамель полностью растворилась. Влейте масло и перемешайте до его полного растворения в сиропе. Выложите нарезанные бананы в сковороду и обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до легкой карамелизации. Посыпьте бананы корицей перед подачей (по желанию).

Советы по приготовлению

Используйте спелые бананы для наилучшего вкуса и текстуры.

Для более здорового варианта замените рафинированный сахар на коричневый или сахар демерара.

Для дополнительного вкуса добавьте в сироп немного апельсинового сока.

Варианты подачи

С сыром : подавайте банановую Минейру с ломтиком сыра Минас для создания кисло-сладкого сочетания.

: подавайте банановую Минейру с ломтиком сыра Минас для создания кисло-сладкого сочетания. С мороженым : добавьте шарик ванильного мороженого для изысканного десерта.

: добавьте шарик ванильного мороженого для изысканного десерта. С орехами: посыпьте десерт рублеными бразильскими орехами или миндалем для хрустящей текстуры.

Подача и хранение

Банановую Минейру лучше всего подавать теплой сразу после приготовления. Если готовите заранее, храните в герметичном контейнере в холодильнике до 2 дней. Перед подачей разогрейте. Для особого вкуса добавьте ложку свежих или взбитых сливок.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

