Шедевр из Минас-Жерайс: банановая Минейра — не просто десерт, а гастрономическая находка

Банановая Минейра — это десерт из штата Минас-Жерайс, который поражает своей простотой и насыщенным вкусом. Этот традиционный бразильский деликатес сочетает в себе природную сладость бананов с карамелизированным сиропом, создавая идеальное лакомство. Банановая Минейра станет отличным дополнением к любому столу, будь то послеобеденный десерт или вечерний перекус.
История появления банановой Минейры
Десерт Банановая Минейра зародился на фермах штата Минас-Жерайс, где бананы растут в изобилии. Повара региона, известные своей изобретательностью, использовали доступные ингредиенты для создания блюд, полных вкуса. Карамелизация бананов с сахаром добавляет десерту дополнительный слой сладости, идеально сочетающийся с мягкой текстурой фруктов. Со временем этот рецепт стал настоящим кулинарным символом штата, сообщает receitasdepesos.com.br.
Калорийность и пищевая ценность
Банановая Минейра содержит около 150 калорий на 100 граммов.
Время приготовления
Ингредиенты
Приготовление
Советы по приготовлению
Варианты подачи
Подача и хранение
Банановую Минейру лучше всего подавать теплой сразу после приготовления. Если готовите заранее, храните в герметичном контейнере в холодильнике до 2 дней. Перед подачей разогрейте. Для особого вкуса добавьте ложку свежих или взбитых сливок.
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.
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