Праздник для гурманов: лимонный пирог, который преобразит ваш стол и привлечёт к нему близких

4:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Лимонный пирог — это кулинарное чудо, сочетающее в себе нежный аромат свеженатертой цедры и воздушную текстуру, которая тает во рту. Этот десерт способен превратить обычный прием пищи в настоящее наслаждение.

Фото: commons.wikimedia.org by Neil Piddock, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лимонный пирог

Хотите узнать секреты приготовления такого пирога? Мы поделимся всеми необходимыми ингредиентами и маленькими хитростями, чтобы ваш лимонный торт был сочным, свежим и оставался мягким в течение нескольких дней.

Ингредиенты

250 г муки

200 г сахара

3 яйца

120 мл молока

100 мл растительного масла

1 лимон (цедра и 60 мл сока)

8 г разрыхлителя

Щепотка соли

1 ч. л. ванильного экстракта

Для сиропа:

Сок половины лимона

2 ст. л. сахарной пудры

Эти пропорции рассчитаны на форму диаметром 22 см. Если вы готовите для большой компании, увеличьте количество ингредиентов и используйте форму размером 30x12 см.

Приготовление

Просейте муку, разрыхлитель и соль. Этот шаг помогает ввести воздух в сухие ингредиенты и предотвратить образование комков. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы. Сахар должен полностью раствориться, а яйца — насытиться воздухом, что способствует лучшему подъему пирога при выпекании. Добавьте цедру лимона и ванильный экстракт. Затем постепенно влейте растительное масло, тщательно перемешивая. Масло помогает сохранить мягкость пирога. Чередуя молоко и сухую смесь, замесите тесто до однородной консистенции. Важно не перемешивать слишком долго, чтобы не развить клейковину и не сделать пирог жестким.

Секреты сочности

Сочность пирога достигается благодаря нескольким хитростям:

Замена части молока йогуртом или кефиром добавляет молочную кислоту, смягчающую тесто.

Использование растительного масла, которое остается жидким даже после остывания, способствует сохранению мягкости.

Легкое сиропирование: пока пирог еще теплый, проколите его шпажкой и полейте смесью лимонного сока и сахарной пудры. Сахар притягивает влагу, а кислота придает свежесть.

Используйте только свежий лимонный сок, так как в бутилированном часто содержатся консерванты, уничтожающие аромат, пишет actualno.com.

Процесс выпечки

Разогрейте духовку до 175°C. Смажьте форму тонким слоем масла и присыпьте мукой или используйте бумагу для выпечки. Вылейте тесто в форму, разровняйте и слегка постучите по столу, чтобы выпустить воздух. Выпекайте 35-40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Дайте пирогу остыть на решетке в течение 10 минут, затем полейте его сиропом и полностью остудите.

Советы по выпеканию

Не перегревайте духовку, иначе корочка станет жесткой, а середина — сырой.

Если пирог начинает слишком быстро подрумяниваться, накройте его фольгой на последние 10 минут.

Варианты подачи

Маковый пирог: добавьте в муку 2 ст. л. маковых семян для легкой хрустящей текстуры.

добавьте в муку 2 ст. л. маковых семян для легкой хрустящей текстуры. Глазированный пирог : смешайте 100 г сахарной пудры и 2 ст. л. лимонного сока, затем полейте остывший пирог.

: смешайте 100 г сахарной пудры и 2 ст. л. лимонного сока, затем полейте остывший пирог. Безглютеновый вариант: замените муку смесью рисовой и кукурузной муки (2:1) и добавьте половину чайной ложки ксантановой камеди.

замените муку смесью рисовой и кукурузной муки (2:1) и добавьте половину чайной ложки ксантановой камеди. Цельнозерновой пирог: замените 60 г обычной муки на цельнозерновую для более насыщенного вкуса.

Следуя этим советам, вы сможете приготовить идеальный лимонный пирог, который порадует вас и ваших близких.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

