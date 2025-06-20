Зачем вам майонез? Попробуйте этот соус с пельменями — все будут в восторге

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Пельмени любят многие, и чаще всего их подают с традиционными соусами — майонезом или сметаной. Но есть и универсальные варианты, которые подходят не только к пельменям, но и к другим блюдам.

Фото: flickr.com by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пельмени

Для приготовления такого соуса понадобятся варёные яйца (2 штуки), горчица (1 столовая ложка), растительное масло (2-3 столовые ложки), густой йогурт (2-3 столовые ложки), чеснок (1-2 зубчика), чёрный молотый перец и соль по вкусу.

Сначала нужно отделить белки от желтков. Желтки размять вилкой, добавить к ним горчицу и хорошо перемешать. Затем влить растительное масло, продолжая помешивать, чтобы соус стал более однородным и густым.

После этого добавить густой йогурт, пропущенный через пресс чеснок и чёрный молотый перец. Можно также добавить щепотку красного перца для остроты. Посолить по вкусу и тщательно перемешать все ингредиенты.

Чтобы соус загустел, его нужно поставить в холодильник на 30-60 минут. После этого он будет готов к использованию. Такой соус прекрасно сочетается не только с пельменями, но и с мясом, жареной птицей, картофельным пюре и даже может стать заправкой для салатов.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.

