Пирог, который украсит любое чаепитие: сладкая творожно-ягодная начинка, которая покорит всех

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт чудесной домашней выпечки превратит чаепитие в настоящий праздник. Для приготовления вкусного пирога с творожно-ягодной начинкой вам понадобятся простые и доступные ингредиенты.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ягодный пирог

Ингредиенты для теста:

Сливочное масло — 130 г

Сахар — 80 г

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 2 ст. л.

Соль — 1/3 ч. л.

Разрыхлитель — 10 г

Мука — 300 г

Ингредиенты для начинки:

Творог — 300 г

Сахар — 4 ст. л.

Желток — 1 шт.

Мука — 1 ст. л.

Сметана — 1 ст. л.

Ягоды — по вкусу (можно использовать любые)

Приготовление:

Взбейте миксером сливочное масло с сахаром до получения пышной массы. Добавьте яйцо, сметану, соль и разрыхлитель. Тщательно перемешайте. Постепенно вводите муку, продолжая взбивать миксером, затем замесите тесто руками до получения однородного комка. Уберите тесто в холодильник на 1 час. Приготовление начинки: Смешайте творог с сахаром, желтком, мукой и сметаной до однородной массы. Добавьте ягоды и аккуратно перемешайте. Разделите тесто на две части, одна из которых должна быть больше другой. Раскатайте большую часть теста в пласт, который будет чуть больше формы для выпечки. Переложите тесто в форму, формируя дно и бортики. Выложите начинку на тесто. Меньшую часть теста раскатайте в пласт и нарежьте на полоски. Уложите полоски теста крест-накрест поверх начинки. Смажьте верх пирога желтком. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 30-35 минут до золотистой корочки.

Готовый пирог порадует вас нежной текстурой и восхитительным вкусом. Наслаждайтесь чаепитием с этим потрясающим лакомством!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

