Пирог, который украсит любое чаепитие: сладкая творожно-ягодная начинка, которая покорит всех

Этот рецепт чудесной домашней выпечки превратит чаепитие в настоящий праздник. Для приготовления вкусного пирога с творожно-ягодной начинкой вам понадобятся простые и доступные ингредиенты.
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Ягодный пирог
Ингредиенты для теста:
Сливочное масло — 130 г
Сахар — 80 г
Яйцо — 1 шт.
Сметана — 2 ст. л.
Соль — 1/3 ч. л.
Разрыхлитель — 10 г
Мука — 300 г
Ингредиенты для начинки:
Творог — 300 г
Сахар — 4 ст. л.
Желток — 1 шт.
Мука — 1 ст. л.
Сметана — 1 ст. л.
Ягоды — по вкусу (можно использовать любые)
Приготовление:
Взбейте миксером сливочное масло с сахаром до получения пышной массы.
Добавьте яйцо, сметану, соль и разрыхлитель. Тщательно перемешайте.
Постепенно вводите муку, продолжая взбивать миксером, затем замесите тесто руками до получения однородного комка.
Уберите тесто в холодильник на 1 час.
Приготовление начинки: Смешайте творог с сахаром, желтком, мукой и сметаной до однородной массы. Добавьте ягоды и аккуратно перемешайте.
Разделите тесто на две части, одна из которых должна быть больше другой.
Раскатайте большую часть теста в пласт, который будет чуть больше формы для выпечки.
Переложите тесто в форму, формируя дно и бортики.
Выложите начинку на тесто.
Меньшую часть теста раскатайте в пласт и нарежьте на полоски. Уложите полоски теста крест-накрест поверх начинки.
Смажьте верх пирога желтком.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 30-35 минут до золотистой корочки.
Готовый пирог порадует вас нежной текстурой и восхитительным вкусом. Наслаждайтесь чаепитием с этим потрясающим лакомством!
Уточнения
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.