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Пирог, который украсит любое чаепитие: сладкая творожно-ягодная начинка, которая покорит всех

2:04
Еда

Этот рецепт чудесной домашней выпечки превратит чаепитие в настоящий праздник. Для приготовления вкусного пирога с творожно-ягодной начинкой вам понадобятся простые и доступные ингредиенты.

Ягодный пирог
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ягодный пирог

Ингредиенты для теста:

  • Сливочное масло — 130 г
  • Сахар — 80 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Соль — 1/3 ч. л.
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Мука — 300 г

Ингредиенты для начинки:

  • Творог — 300 г
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Желток — 1 шт.
  • Мука — 1 ст. л.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Ягоды — по вкусу (можно использовать любые)

Приготовление:

  1. Взбейте миксером сливочное масло с сахаром до получения пышной массы.
  2. Добавьте яйцо, сметану, соль и разрыхлитель. Тщательно перемешайте.
  3. Постепенно вводите муку, продолжая взбивать миксером, затем замесите тесто руками до получения однородного комка.
  4. Уберите тесто в холодильник на 1 час.
  5. Приготовление начинки: Смешайте творог с сахаром, желтком, мукой и сметаной до однородной массы. Добавьте ягоды и аккуратно перемешайте.
  6. Разделите тесто на две части, одна из которых должна быть больше другой.
  7. Раскатайте большую часть теста в пласт, который будет чуть больше формы для выпечки.
  8. Переложите тесто в форму, формируя дно и бортики.
  9. Выложите начинку на тесто.
  10. Меньшую часть теста раскатайте в пласт и нарежьте на полоски. Уложите полоски теста крест-накрест поверх начинки.
  11. Смажьте верх пирога желтком.
  12. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 30-35 минут до золотистой корочки.

Готовый пирог порадует вас нежной текстурой и восхитительным вкусом. Наслаждайтесь чаепитием с этим потрясающим лакомством!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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