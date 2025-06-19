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Говяжьи щёки: как добиться нежности и сочности в 2 простых шага

1:30
Еда

Говяжьи щёки — это часть говяжьей туши, расположенная в области головы. Это мясо часто используется в кулинарии для создания разнообразных блюд.

Тушёная говядина
Фото: commons.wikimedia.org by DC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тушёная говядина

Говяжьи щёки обладают уникальным вкусом, который может варьироваться от нежного и сочного до жёсткого и сухого. Для достижения наилучшего результата важно знать некоторые кулинарные хитрости.

Существует множество методов приготовления говяжьих щёк. Один из них — тушение в бульоне или соусе. Для этого мясо сначала обжаривают на сковороде, а затем тушат в бульоне или соусе на слабом огне. Этот способ помогает сохранить сочность и мягкость мяса.

Другой популярный метод — запекание в духовке. Перед этим мясо также обжаривают на сковороде и затем запекают при температуре 180 градусов около 1-1,5 часов. Этот способ придаёт блюду насыщенный вкус и аромат.

Говяжьи щёки прекрасно сочетаются с различными гарнирами: картофелем, крупами, овощами. Их также можно использовать для приготовления супов и рагу.

Если вы решите приготовить говяжьи щёки, выбирайте качественное мясо от надёжных производителей. Маринады и специи помогут раскрыть их уникальный вкус и сделать блюдо ещё более аппетитным, пишет italske-bistro.cz.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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