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Лазанья без духовки: как приготовить это любимое блюдо всего за 30 минут

3:33
Еда

Лазанья — это одно из самых популярных и любимых итальянских блюд, которое радует вкусом и сытностью. Однако многие из нас не всегда имеют возможность использовать духовку для ее приготовления. Не беда! Сегодня мы расскажем вам, как можно легко и быстро сделать лазанью на сковороде или в мультиварке. 

лазанья
Фото: Freepik by maniacvector is licensed under Рublic domain
лазанья

Почему стоит попробовать лазанью без духовки?

  1. Быстро и просто: приготовление лазаньи на сковороде или в мультиварке занимает меньше времени и меньше усилий, чем в духовке.
  2. Универсальность: вы можете адаптировать рецепт в зависимости от имеющихся ингредиентов и предпочтений.
  3. Экономия энергетических затрат: не нужно нагревать духовку, что особенно актуально в жаркие дни.

Ингредиенты

Для лазаньи без духовки вам понадобятся:

  • 250 г листов лазаньи (предпочтительно такие, которые не нужно предварительно варить)
  • 300-400 г мясного фарша (можно использовать куриный, говяжий или свиной)
  • 400 г томатов в собственном соку (или свежих помидоров)
  • 1 большая луковица
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 150 г сыра (моцарелла или другой по вашему вкусу)
  • Соль и перец по вкусу
  • Базилик или орегано (по желанию, для аромата)
  • Оливковое масло

Приготовление на сковороде

Подготовка начинки

  1. Включите сковороду на среднем огне и добавьте немного оливкового масла.
  2. Нарежьте лук и чеснок, добавьте на сковороду и обжаривайте до золотистого цвета.
  3. Затем добавьте фарш, хорошо перемешайте и готовьте, пока он не станет румяным. В конце добавьте томаты, соль, перец и специи. Дайте смеси покипеть 5-10 минут.

Сборка лазаньи

  • Выложите на дно сковороды немного мясной начинки, затем уложите слой листов лазаньи.
  • Продолжайте чередовать слои начинки и лазаньи: начинка, лазанья, начинка, лазанья и в завершение — последний слой с сыра.
  • Если у вас осталась мякоть, выложите ее сверху.

Готовка

Закройте сковороду крышкой и готовьте на медленном огне 25-30 минут. За это время лазанья пропитается соусом и станет мягкой.

Приготовление в мультиварке

Подготовка начинки

Аналогично предыдущему рецепту, начните с обжаривания лука и чеснока на режиме «Жарка» в мультиварке, затем добавьте фарш и доведите до готовности.

Сборка лазаньи

Во мультиварке используйте аналогичную последовательность слоев: начните с соуса, затем добавьте слой лазаньи, далее — начинку и так далее. Верхний слой должен быть из сыра.

Готовка

Закройте мультиварку и установите режим «Тушение» на 30-40 минут.

Подача

После приготовления дайте лазанье немного остыть. Наслаждайтесь этим восхитительным блюдом, нарезанным на порции. Дополните ваше угощение свежими овощами или лёгким салатом, чтобы сбалансировать сытность лазаньи.

Лазанья без духовки — это реально просто и быстро! Используйте наши советы для приготовления в сковороде или мультиварке, и вы полюбите это блюдо еще больше. Непринужденное и вкусное вечное наслаждение ждет вас. Пробуйте и экспериментируйте — ваши близкие оценят! 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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