Лазанья без духовки: как приготовить это любимое блюдо всего за 30 минут

Лазанья — это одно из самых популярных и любимых итальянских блюд, которое радует вкусом и сытностью. Однако многие из нас не всегда имеют возможность использовать духовку для ее приготовления. Не беда! Сегодня мы расскажем вам, как можно легко и быстро сделать лазанью на сковороде или в мультиварке.
Для лазаньи без духовки вам понадобятся:
Подготовка начинки
Закройте сковороду крышкой и готовьте на медленном огне 25-30 минут. За это время лазанья пропитается соусом и станет мягкой.
Аналогично предыдущему рецепту, начните с обжаривания лука и чеснока на режиме «Жарка» в мультиварке, затем добавьте фарш и доведите до готовности.
Во мультиварке используйте аналогичную последовательность слоев: начните с соуса, затем добавьте слой лазаньи, далее — начинку и так далее. Верхний слой должен быть из сыра.
Закройте мультиварку и установите режим «Тушение» на 30-40 минут.
После приготовления дайте лазанье немного остыть. Наслаждайтесь этим восхитительным блюдом, нарезанным на порции. Дополните ваше угощение свежими овощами или лёгким салатом, чтобы сбалансировать сытность лазаньи.
Лазанья без духовки — это реально просто и быстро! Используйте наши советы для приготовления в сковороде или мультиварке, и вы полюбите это блюдо еще больше. Непринужденное и вкусное вечное наслаждение ждет вас. Пробуйте и экспериментируйте — ваши близкие оценят!
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Шесть бензиновых моторов, которые опровергают миф о том, что дизели живут дольше. Один из них ходит больше 500 тысяч км — без капремонта.