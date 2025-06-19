Запечённые куриные крылышки: как сделать их хрустящими без фритюра

Куриные крылышки — это одно из любимых блюд многих, которые идеально подходят для праздников, барбекю и просто уютных вечеров дома. Но фритюр — это не всегда лучший способ их приготовления, особенно если вы заботитесь о своем здоровье. К счастью, духовой шкаф может сделать крылышки не менее хрустящими и ароматными, чем жарка в масле.
Для приготовления хрустящих куриных крылышек вам понадобятся:
Начните с подготовки куриных крылышек. Промойте их под холодной водой и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Это поможет избавиться от лишней влаги, что сделает крылышки более хрустящими.
В глубокой миске смешайте оливковое масло, соль, черный перец, паприку и чесночный порошок. Если вы используете свежий чеснок, просто пропустите его через пресс. Добавьте куриные крылышки в маринад и тщательно перемешайте, чтобы они были равномерно покрыты специями. Можно оставить мариноваться на 30 минут, но если времени нет, можно готовить сразу.
Предварительно разогрейте духовку до 220°C (428°F). Выстелите противень пергаментной бумагой или используйте решетку, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Разложите крылышки на противень в один слой, оставляя небольшие промежутки между ними.
Запекайте крылышки около 30-40 минут, перевернув их на полпути. Для создания хрустящей корочки включите гриль на последние 5-10 минут запекания. Следите за крылышками, чтобы они не подгорели.
Готовые крылышки можно подавать с любимым соусом (например, барбекю или острым соусом) и овощами, такими как морковь и сельдерей. Они отлично подойдут как закуска для вечеринки или как основное блюдо.
Приготовление куриных крылышек в духовке — это не только более здоровый, но и простой способ насладиться этим вкусным блюдом. Забудьте о фритюре и откройте для себя лучший способ сделать свои крылышки мечты. Попробуйте этот рецепт и поразите своих близких!
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