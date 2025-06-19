Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нюдовый макияж, который не старит: как выглядеть свежей, а не уставшей
Почему в Европе началась война с туристами? Отдыхающие под прицелом
Выстраиваем режим: 5 шагов к повышению потенции через тренировки
Загадочный череп человека-дракона: что скрывал его генетический материал
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Лазанья без духовки: как приготовить это любимое блюдо всего за 30 минут
На московских улицах ежедневно производятся обходы агентами сыскной полиции, которые задерживают воров и нищих… — писала газета Московский листок 20 июня 1906 года
Самые практичные цвета для авто: водители часто недооценивают выбор
От импортозамещения к независимости: Россия создаёт последний ключевой гормон

Запечённые куриные крылышки: как сделать их хрустящими без фритюра

3:22
Еда

Куриные крылышки — это одно из любимых блюд многих, которые идеально подходят для праздников, барбекю и просто уютных вечеров дома. Но фритюр — это не всегда лучший способ их приготовления, особенно если вы заботитесь о своем здоровье. К счастью, духовой шкаф может сделать крылышки не менее хрустящими и ароматными, чем жарка в масле. 

Запечённые крылышки
Фото: commons.wikimedia.org by anokarina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запечённые крылышки

Почему стоит готовить крылышки в духовке?

  • Здоровье: приготовление в духовке подразумевает использование меньшего количества масла, что делает блюдо менее калорийным и более полезным.
  • Простота: готовка в духовке позволяет вам заниматься другими делами, пока ваши крылышки запекаются — не нужно следить за процессом так внимательно, как при жарке.
  • Хрустящая корочка: используя специальные методы и техники, можно получить идеально хрустящие крылышки без фритюра.

Ингредиенты

Для приготовления хрустящих куриных крылышек вам понадобятся:

  • 1 кг куриных крылышек
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. соли
  • 1/2 ч. л. черного молотого перца
  • 1 ч. л. паприки (по желанию, для цвета и аромата)
  • 1 ч. л. чесночного порошка или 1-2 зубчика свежего чеснока
  • Дополнительные специи по вашему вкусу (например, сушеный орегано, тимьян или перец чили)

Приготовление

Подготовка куриных крылышек

Начните с подготовки куриных крылышек. Промойте их под холодной водой и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Это поможет избавиться от лишней влаги, что сделает крылышки более хрустящими.

Приготовление маринада

В глубокой миске смешайте оливковое масло, соль, черный перец, паприку и чесночный порошок. Если вы используете свежий чеснок, просто пропустите его через пресс. Добавьте куриные крылышки в маринад и тщательно перемешайте, чтобы они были равномерно покрыты специями. Можно оставить мариноваться на 30 минут, но если времени нет, можно готовить сразу.

Запекание крылышек

Предварительно разогрейте духовку до 220°C (428°F). Выстелите противень пергаментной бумагой или используйте решетку, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Разложите крылышки на противень в один слой, оставляя небольшие промежутки между ними.

Золотистая корочка

Запекайте крылышки около 30-40 минут, перевернув их на полпути. Для создания хрустящей корочки включите гриль на последние 5-10 минут запекания. Следите за крылышками, чтобы они не подгорели.

Подача

Готовые крылышки можно подавать с любимым соусом (например, барбекю или острым соусом) и овощами, такими как морковь и сельдерей. Они отлично подойдут как закуска для вечеринки или как основное блюдо.

Приготовление куриных крылышек в духовке — это не только более здоровый, но и простой способ насладиться этим вкусным блюдом. Забудьте о фритюре и откройте для себя лучший способ сделать свои крылышки мечты. Попробуйте этот рецепт и поразите своих близких! 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Девяностые вернулись и переоделись в кружево: самая модная юбка сезона
Красота и стиль
Девяностые вернулись и переоделись в кружево: самая модная юбка сезона Аудио 
Здесь рвёт на части даже сталь: 5 мест, куда не суются подлодки
Наука и техника
Здесь рвёт на части даже сталь: 5 мест, куда не суются подлодки Аудио 
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Наука и техника
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения Аудио 
Популярное
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина

Шесть бензиновых моторов, которые опровергают миф о том, что дизели живут дольше. Один из них ходит больше 500 тысяч км — без капремонта.

Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Перестаньте портить ножницы! Вот единственный правильный способ заточки
Эти машины не боятся старости: можно брать даже с большим пробегом
Эти машины не боятся старости: можно брать даже с большим пробегом
Последние материалы
Запечённые куриные крылышки: как сделать их хрустящими без фритюра
Самые практичные цвета для авто: водители часто недооценивают выбор
От импортозамещения к независимости: Россия создаёт последний ключевой гормон
Мозоль от кроссовок, волдырь от солнца — можно ли их прокалывать
Почему вы просыпаетесь уставшими? Виновата эта ошибка в спальне
Андрей Мерзликин и его жена объединились в тяжёлый для актёра день после слухов о разводе
Прохор Шаляпин пригрозил Виктору Дробышу: вот что он сделает, если продюсер не перестанет его оскорблять
Новая гостиничная стратегия: что будет с завтраками в отелях? Грядут перемены
Выбрал не ту — и стал лучшим клиентом автосервиса: что покупать, если хочешь ездить, а не страдать
Игрушка, которая меняет поведение кошки: владельцы не узнают своих питомцев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.