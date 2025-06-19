Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретный бар и веранда под звёздами — внутри самого стильного ресторана Парижа
Знают команды, приносят мяч и даже смотрят телевизор: вот кто в кошачьем мире по-настоящему гениален
Огурцы растут как на дрожжах, а вы почти ничего не делаете: вся магия — в соседях по грядке
Одна плита сбоит — и вся Земля начинает трещать: как планета начинает перестраивать материки
Когда не можется выбрать между десертом и кофе — на помощь приходит этот красавчик
В ДНР начинают строить жильё — но это не просто новостройки
В июле в Усадьбе Захарово в Московской области пройдет литературно-музыкальный фестиваль Традиция
План бюджета для пенсионера: вот как распределить деньги, чтобы на всё хватало
Натуральные масла для волос: волшебный эффект, который стоит попробовать

Идеальный латте без кофемашины: верный способ получить воздушную пенку и богатый вкус

3:12
Еда

Латте — это один из самых популярных кофейных напитков, который сочетает в себе насыщенный кофейный вкус и нежную молочную текстуру. Если у вас нет кофемашины, не отчаивайтесь! Вы можете легко приготовить восхитительный латте в домашних условиях с помощью простых инструментов и ингредиентов.

Яичный латте
Фото: unsplash.com by Daniel Robert danielrobertdinu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичный латте

Идеальные ингредиенты

Чтобы приготовить латте без кофемашины, вам понадобятся:

  • 150 мл молока (полезно использовать цельное молоко для лучшей текстуры)
  • 30-50 мл крепкого кофе (эспрессо или заваренный в другой альтернативной манере)
  • Сахар (по желанию)
  • Какао-порошок или корица (для посыпки, по желанию)

Приготовление латте

Если у вас нет кофемашины, вы можете приготовить крепкий кофе несколькими способами:

  • Френч-прес: насыпьте 2-3 столовые ложки молотого кофе в френч-пресс, добавьте 150 мл горячей воды, дайте настояться 4-5 минут, а затем нажмите на поршень.
  • Заваривание через фильтр: используйте кофейный фильтр или ситечко, чтобы заварить кофе как обычно, добавив необходимое количество молотого кофе.
  • Песочный кофе: в некоторых кухнях кофе заваривают в кастрюле. Добавьте 2-3 столовые ложки молотого кофе в 150 мл воды и доведите до кипения. Как только кофе начнет подниматься, выключите нагрев и дайте настояться.

Взбивание молока

Чтобы молоко стало пышным и воздушным, вам нужно взбить его. Вот несколько методов:

  • С помощью венчика: налейте молоко в небольшую кастрюлю и разогрейте его на среднем огне, помешивая, чтобы не довести до кипения. После этого начните его vigorously взбивать венчиком, пока не появится пена.
  • С помощью банки: налейте молоко в чистую стеклянную банку, закройте её крышкой и vigorously потрясите в течение 30 секунд. Затем откройте крышку и поставьте банку в микроволновую печь на 30-45 секунд. Это поможет пене стать более стабильной.
  • С помощью электрического вспенивателя: Если у вас есть вспениватель, это идеальный способ добиться легкой и воздушной молочной пены.

Сборка латте

Теперь пришло время собрать ваш латте. В глубокой чашке налейте приготовленный крепкий кофе, а затем аккуратно добавьте взбитое молоко, держа ложку на поверхности пены, чтобы она осталась сверху. Это поможет создать красивый слоистый эффект.

Декорирование (по желанию)

Для дополнительного вкуса и презентации посыпьте латте порошком какао или корицы. Вы также можете добавить сахар по вкусу перед подачей, если любите сладкий кофе.

Теперь вы знаете, как приготовить латте без кофемашины, используя доступные литры и методы. Это отличный способ насладиться любимым напитком в домашних условиях, не выходя из кухни. Попробуйте разные способы приготовления кофе и взбивания молока, чтобы найти свою идеальную комбинацию. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Авто
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей Аудио 
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Домашние животные
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так Аудио 
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Домашние животные
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Последние материалы
План бюджета для пенсионера: вот как распределить деньги, чтобы на всё хватало
Натуральные масла для волос: волшебный эффект, который стоит попробовать
О серьезных проблемах мирового сообщества расскажут со сцены Московского Молодежного театра
Идеальный латте без кофемашины: верный способ получить воздушную пенку и богатый вкус
Сын Джейсона Момоа – новая звезда Дюны 3: какая роль ему досталась?
Вас ждет летняя прохлада: как правильно очищать вентилятор, чтобы он работал эффективно
От нежности к укусам за секунду: на самом деле кот хочет вам сказать кое-что
Ушу против фитнеса: почему женщины массово переходят на боевые искусства?
Пять привычек водителя, которые повышают расход топлива без вашего ведома
Новый планетарий в Праге — испытание для вестибулярного аппарата
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.