Как из 500 г кабачков сделать котлеты, от которых не откажется ни один вегетарианец

2:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачки — это универсальный овощ, который можно использовать в разнообразных блюдах. Одним из самых популярных и простых вариантов является приготовление кабачковых котлет. Эти нежные овощные котлеты идеально подойдут как для вегетарианцев, так и для всех, кто хочет добавить больше овощей в свой рацион.

Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ кабачок

Ингредиенты

Для приготовления кабачковых котлет вам понадобятся:

2 средних кабачка (примерно 500 г)

1 небольшая луковица

2-3 зубчика чеснока (по желанию)

1/2 стакана муки (можно использовать овсяную или безглютеновую)

1 яйцо

Соль и перец по вкусу

Щепотка паприки (по желанию)

Растительное масло для жарки

Зелень (петрушка или укроп) — по желанию

Приготовление

Подготовка кабачков

Кабачки тщательно промойте под холодной водой. Обрежьте концы и натрите на крупной терке. Если кабачки сильно водянистые, можно немного отжать лишнюю жидкость с помощью чистого кухонного полотенца или марли.

Измельчение других ингредиентов

Луковицу нарежьте мелкими кубиками, а чеснок пропустите через пресс (если используете). Если хотите сделать котлеты более ароматными, добавьте мелко нарезанную зелень.

Смешивание ингредиентов

В глубокой миске аккуратно соедините натертую кабачковую массу, лук, чеснок, яйцо, муку, соль, перец и паприку. Хорошо перемешайте до однородной массы. Если тесто получается слишком жидким, можете добавить немного муки для достижения нужной консистенции.

Формирование котлет

Сформируйте из полученной массы небольшие круглые или овальные котлеты. Обваляйте каждую котлету в муке или панировочных сухарях, чтобы они были более хрустящими при жарке.

Жарка котлет

На сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Обжаривайте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Подача и советы

Кабачковые котлеты можно подавать горячими или холодными. Они отлично сочетаются со сметаной, йогуртом или домашним соусом из зелени. Кроме того, котлеты можно использовать в качестве начинки для бургеров или просто как гарнир к основному блюду.

Кабачковые котлеты — это вкусное, полезное и легкое в приготовлении блюдо, которое можно смело включать в свой рацион. Они порадуют вас нежным вкусом и питательными свойствами. Приготовьте их для себя и своей семьи, и вы точно не пожалеете!