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Сырные булочки на скорую руку — как заменить хлеб чем-то, что в сто раз вкуснее

Еда

Если к ужину не хватает хлеба, но хочется чего-то ароматного, горячего и запоминающегося — попробуйте приготовить эти сырные булочки. Они мягкие внутри, с хрустящей корочкой, а чесночное масло с зеленью превращает их в настоящую домашнюю гастрономию. По сути, это несладкое песочное тесто с сыром чеддер, и результат удивит вас не меньше, чем гостей.

Сырные шарики
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сырные шарики

Что понадобится

Для теста

  • Сливочное масло (холодное) — 140 г

  • Сыр чеддер (тёртый) — 170 г

  • Молоко (холодное) — 150 мл

  • Мука — 280 г

  • Разрыхлитель — 2 ч. л.

  • Сахар — 2 ч. л.

  • Соль — щепотка

Для ароматной масляной обмазки

  • Сливочное масло — 50 г

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Петрушка (измельчённая) — 1 ч. л.

  • Дополнительно — немного сливочного масла для смазывания противня

Готовим тесто быстро и без заморочек

Сначала соедините муку с разрыхлителем, сахаром и солью. Перемешайте — и теперь самое приятное: добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Руками перетрите его с мучной смесью, пока не получится крошка. Это как игра с песком, только вкуснее.

Добавьте тёртый сыр — чем жирнее и ароматнее чеддер, тем вкуснее будет булочка. Перемешайте, затем влейте холодное молоко. Замесите тесто, но не переусердствуйте: буквально пару минут — и готово. Иначе вместо рассыпчатых булочек получите резиновый пирожок.

В духовку

Разогрейте духовку до 200 °C. Слегка смажьте противень маслом. Разделите тесто на небольшие шарики (по желанию — как шарики мороженого) и выложите на противень. Оставьте немного места между ними — они поднимутся. Выпекайте около 20 минут, пока булочки не подрумянятся.

А теперь — секретный ход

Пока булочки в духовке, растопите сливочное масло с зубчиком чеснока. Можно на плите, можно в микроволновке. Добавьте измельчённую петрушку. Когда булочки выйдут из духовки — горячими и пахнущими сыром — щедро смажьте их этим чесночным маслом. Получится почти как пампушки, только вкуснее, ярче и намного эффектнее.

Подача и советы

Булочки лучше подавать теплыми. Они подойдут к супам, мясу, салату или просто чашке чая. А если останется — на следующий день просто подогрейте в духовке или на сухой сковородке.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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