Ищете заправку для шашлыка? Забудьте про уксус и майонез: вот что действительно нужно класть в маринад

Когда хочется, чтобы шашлык был не просто вкусным, а таким, чтобы сок стекал по пальцам, аромат кружил голову, а гости просили добавки — нужен правильный маринад. Без заморочек, с простыми продуктами, но с гениальным результатом. Именно такой способ — перед тобой.
Свинина — 1,5 кг
Лук репчатый (небольшой) — 10-12 шт.
Помидор крупный — 1 шт.
Лимон — 0,5 шт.
Соль — 1 ч. л.
Перец молотый — 1 ч. л.
Лук очистить и нарезать кольцами. Помидор тоже режем кружочками — тонко, чтобы хорошо отдал сок. Мясо лучше брать с лёгкой прожилкой жира — например, шею. Промыть его, обсушить бумажным полотенцем и нарезать кусочками размером с добротный спичечный коробок — не мельчим, шашлык не любит крошек.
Берём большую миску или кастрюлю. На дно кладём слой мяса, присыпаем солью и перцем. Сверху — кольца лука. Ещё выше — кружочки помидора. Чуть сжимаем слой руками, чтобы овощи дали первый сок. Сбрызгиваем всё лимонным соком. Повторяем, пока не уложим всё мясо. Последний слой — лук и помидоры.
Накрываем миску крышкой или плёнкой и убираем в холодильник. Минимум — на 8 часов, а лучше на ночь. Периодически встряхиваем или переворачиваем содержимое, чтобы маринад работал равномерно. Овощи отдадут сок, мясо пропитается и станет нежным, как нужно.
Разогреваем мангал. Шампуры или решётка — на твой выбор. Обжариваем мясо до румяной корочки, следим, чтобы ничего не пересушилось. На углях всё готовится быстро — главное не забыть, что ты готовишь, а не уходить болтать с соседями. И вот он — шашлык мечты: с дымком, с пряным ароматом и сочной серединой.
Подаём с тем, что нравится: лаваш, зелень, соусы. Можно даже с картошкой. Но главное — бокал хорошего напитка и отличная компания. Приятного аппетита!
Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.
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