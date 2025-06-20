Ищете заправку для шашлыка? Забудьте про уксус и майонез: вот что действительно нужно класть в маринад

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется, чтобы шашлык был не просто вкусным, а таким, чтобы сок стекал по пальцам, аромат кружил голову, а гости просили добавки — нужен правильный маринад. Без заморочек, с простыми продуктами, но с гениальным результатом. Именно такой способ — перед тобой.

Фото: Adobe Stock by spyrakot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шашлык на мангале

Что понадобится

Свинина — 1,5 кг

Лук репчатый (небольшой) — 10-12 шт.

Помидор крупный — 1 шт.

Лимон — 0,5 шт.

Соль — 1 ч. л.

Перец молотый — 1 ч. л.

Подготовка продуктов

Лук очистить и нарезать кольцами. Помидор тоже режем кружочками — тонко, чтобы хорошо отдал сок. Мясо лучше брать с лёгкой прожилкой жира — например, шею. Промыть его, обсушить бумажным полотенцем и нарезать кусочками размером с добротный спичечный коробок — не мельчим, шашлык не любит крошек.

Сборка маринада

Берём большую миску или кастрюлю. На дно кладём слой мяса, присыпаем солью и перцем. Сверху — кольца лука. Ещё выше — кружочки помидора. Чуть сжимаем слой руками, чтобы овощи дали первый сок. Сбрызгиваем всё лимонным соком. Повторяем, пока не уложим всё мясо. Последний слой — лук и помидоры.

Время работает на вкус

Накрываем миску крышкой или плёнкой и убираем в холодильник. Минимум — на 8 часов, а лучше на ночь. Периодически встряхиваем или переворачиваем содержимое, чтобы маринад работал равномерно. Овощи отдадут сок, мясо пропитается и станет нежным, как нужно.

Готовим — и с ума сходим от аромата

Разогреваем мангал. Шампуры или решётка — на твой выбор. Обжариваем мясо до румяной корочки, следим, чтобы ничего не пересушилось. На углях всё готовится быстро — главное не забыть, что ты готовишь, а не уходить болтать с соседями. И вот он — шашлык мечты: с дымком, с пряным ароматом и сочной серединой.

Подаём с тем, что нравится: лаваш, зелень, соусы. Можно даже с картошкой. Но главное — бокал хорошего напитка и отличная компания. Приятного аппетита!

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

