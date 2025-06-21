Ленивая пицца из лаваша: рецепт, который заменит доставку

Когда хочется пиццы, но не хочется месить тесто и ждать, на помощь приходит этот рецепт. За основу берётся тонкий лаваш — круглый или прямоугольный, обрезанный по диаметру сковороды. Никакой расстойки, духовки и заморочек. Только простые продукты, быстрые действия и очень вкусный результат.
Готовить можно даже утром — получится питательно и сытно. А если использовать разные начинки, каждый раз будет новая "пицца".
Лаваш — 2 шт.
Ветчина — 120 г
Сыр — 120 г
Яйца — 3 шт.
Томат — 1 шт.
Красный сладкий перец — 0,5 шт.
Масло растительное — 2 ст. л.
Соль, перец, свежая зелень — по вкусу
1. Подготовка
Вырезать из лаваша круги по размеру сковороды (24-26 см). Нарезать ветчину, томат, перец. Натереть сыр. Яйца взбить с солью и перцем.
2. Жарим основу
Разогреть масло на среднем огне. Влить половину яичной массы — она должна покрыть дно. Когда слегка схватится, выложить круг лаваша, прогреть минуту и перевернуть.
3. Добавляем начинку
На сторону с лавашом выложить ветчину, овощи и сыр. Уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и готовить до расплавления сыра.
4. Подача
Горячую пиццу посыпать зеленью и подать прямо со сковороды — или переложить на доску и разрезать на порции.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?