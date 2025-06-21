Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему этим летом все на доске: SUP — спорт, отдых и медитация в одном флаконе
Базилик в стакане, или как зелень превратилась в волшебство без капли земли
Модный обман: платья, которые уже не носят стильные женщины
Навигатор и спидометр спорят — кому верить, чтобы избежать штрафов каждому водителю
Эта банальная ошибка превращает мытьё пола в дорогой ремонт
Самый опасный пляж мира: туристы не знают, кто скрывается под волной
Пять простых способов, которые моментально убирают запах из салона автомобиля
Две даты, две индексации: чего ждать пенсионерам в 2026 году
Зеленский поставил ультиматум Европе: новое требование Киева шокирует Запад

Ленивая пицца из лаваша: рецепт, который заменит доставку

1:41
Еда

Когда хочется пиццы, но не хочется месить тесто и ждать, на помощь приходит этот рецепт. За основу берётся тонкий лаваш — круглый или прямоугольный, обрезанный по диаметру сковороды. Никакой расстойки, духовки и заморочек. Только простые продукты, быстрые действия и очень вкусный результат.

пицца
Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
пицца

Готовить можно даже утром — получится питательно и сытно. А если использовать разные начинки, каждый раз будет новая "пицца".

Ингредиенты на 4 порции:

  • Лаваш — 2 шт.

  • Ветчина — 120 г

  • Сыр — 120 г

  • Яйца — 3 шт.

  • Томат — 1 шт.

  • Красный сладкий перец — 0,5 шт.

  • Масло растительное — 2 ст. л.

  • Соль, перец, свежая зелень — по вкусу

Как готовить

1. Подготовка
Вырезать из лаваша круги по размеру сковороды (24-26 см). Нарезать ветчину, томат, перец. Натереть сыр. Яйца взбить с солью и перцем.

2. Жарим основу
Разогреть масло на среднем огне. Влить половину яичной массы — она должна покрыть дно. Когда слегка схватится, выложить круг лаваша, прогреть минуту и перевернуть.

3. Добавляем начинку
На сторону с лавашом выложить ветчину, овощи и сыр. Уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и готовить до расплавления сыра.

4. Подача
Горячую пиццу посыпать зеленью и подать прямо со сковороды — или переложить на доску и разрезать на порции.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Домашние животные
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу Аудио 
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома
Новости спорта
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома Аудио 
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Авто
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Последние материалы
Почему этим летом все на доске: SUP — спорт, отдых и медитация в одном флаконе
Базилик в стакане, или как зелень превратилась в волшебство без капли земли
Модный обман: платья, которые уже не носят стильные женщины
Навигатор и спидометр спорят — кому верить, чтобы избежать штрафов каждому водителю
Эта банальная ошибка превращает мытьё пола в дорогой ремонт
Самый опасный пляж мира: туристы не знают, кто скрывается под волной
Пять простых способов, которые моментально убирают запах из салона автомобиля
Две даты, две индексации: чего ждать пенсионерам в 2026 году
Зеленский поставил ультиматум Европе: новое требование Киева шокирует Запад
Подозрительное сходство: поклонники заподозрили Фадеева в автоплагиате песни, которую SHAMAN исполнит на Интервидении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.