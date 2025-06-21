Ленивая пицца из лаваша: рецепт, который заменит доставку

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется пиццы, но не хочется месить тесто и ждать, на помощь приходит этот рецепт. За основу берётся тонкий лаваш — круглый или прямоугольный, обрезанный по диаметру сковороды. Никакой расстойки, духовки и заморочек. Только простые продукты, быстрые действия и очень вкусный результат.

Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ пицца

Готовить можно даже утром — получится питательно и сытно. А если использовать разные начинки, каждый раз будет новая "пицца".

Ингредиенты на 4 порции:

Лаваш — 2 шт.

Ветчина — 120 г

Сыр — 120 г

Яйца — 3 шт.

Томат — 1 шт.

Красный сладкий перец — 0,5 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль, перец, свежая зелень — по вкусу

Как готовить

1. Подготовка

Вырезать из лаваша круги по размеру сковороды (24-26 см). Нарезать ветчину, томат, перец. Натереть сыр. Яйца взбить с солью и перцем.

2. Жарим основу

Разогреть масло на среднем огне. Влить половину яичной массы — она должна покрыть дно. Когда слегка схватится, выложить круг лаваша, прогреть минуту и перевернуть.

3. Добавляем начинку

На сторону с лавашом выложить ветчину, овощи и сыр. Уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и готовить до расплавления сыра.

4. Подача

Горячую пиццу посыпать зеленью и подать прямо со сковороды — или переложить на доску и разрезать на порции.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой.

