Ягоды целые, а вкус как у бабушки: секрет варенья из жимолости

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Сохранить лето в банке можно всего за пару варок — если приготовить "пятиминутку" из жимолости. Это варенье не только невероятно вкусное и красивое, но ещё и максимально щадящее: в нём остаются целые ягоды и сохраняются витамины. Всё дело в коротком, но повторяющемся кипячении: по 5 минут с полным остыванием между подходами.

Фото: Design by Freepick by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Варенье из морошки

Что потребуется

Жимолость — 2 кг

Сахар — 2 кг

Вода — 1 стакан

Лимонная кислота — 2 г

Из этого количества получится примерно 30 порций.

Пошаговый рецепт

1. Подготовка ягод

Ягоды перебрать, убрать мятину и мусор, промыть в тазу с прохладной водой и дать обсохнуть на полотенце.

2. Сахарная "шуба"

Сложить жимолость в кастрюлю, засыпать сахаром. Перемешать, аккуратно встряхивая — важно сохранить форму ягод.

3. Первый прогрев

На медленном огне дать ягодам пустить сок. Через 15 минут добавить воду, довести до кипения, помешивая, и варить 5 минут. Снять пенку. Остудить.

4. Повторение цикла

После полного остывания снова нагреть, довести до кипения, варить 5 минут, снова остудить. Повторить процедуру минимум трижды — так варенье получится гуще.

5. Финальный штрих

В последний заход добавить лимонную кислоту. После пяти минут кипячения разлить варенье по стерильным банкам, плотно закрыть.

6. Укутать и забыть до зимы

Банки перевернуть, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания. Затем убрать в прохладное место.

Полезный совет

Не мойте жимолость под струёй — нежные ягоды легко мнутся. Лучше замочить в тазу и промыть вручную.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).

