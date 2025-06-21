Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это простое упражнение из пилатеса подожжёт ваш пресс — если делать его правильно
Цветные коды на шинах: производители их скрывают от глаз
Эффект салона за копейки: когда домашний уход оказывается сильнее рекламы
Тайное стало явным: Валю Карнавал впервые сфотографировали с армянским миллионером Эвояном
Чемодан, полный сюрпризов: как турист удивил турагентов своим списком вещей для Мальдив
Укроп не пахнет, петрушка не радует — вот в чём скрытые причины
Забыл пистолет в баке — уехал как нарушитель закона: 4 ошибки на АЗС, за которые лишают прав
Клубника наливается с кулак — дачники нашли простой способ изменить урожай
Идеальный стейк по формуле Эйнштейна — результат, который удивит даже гурмана

Ягоды целые, а вкус как у бабушки: секрет варенья из жимолости

1:56
Еда

Сохранить лето в банке можно всего за пару варок — если приготовить "пятиминутку" из жимолости. Это варенье не только невероятно вкусное и красивое, но ещё и максимально щадящее: в нём остаются целые ягоды и сохраняются витамины. Всё дело в коротком, но повторяющемся кипячении: по 5 минут с полным остыванием между подходами.

Варенье из морошки
Фото: Design by Freepick by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Варенье из морошки

Что потребуется

  • Жимолость — 2 кг

  • Сахар — 2 кг

  • Вода — 1 стакан

  • Лимонная кислота — 2 г

Из этого количества получится примерно 30 порций.

Пошаговый рецепт

1. Подготовка ягод

Ягоды перебрать, убрать мятину и мусор, промыть в тазу с прохладной водой и дать обсохнуть на полотенце.

2. Сахарная "шуба"

Сложить жимолость в кастрюлю, засыпать сахаром. Перемешать, аккуратно встряхивая — важно сохранить форму ягод.

3. Первый прогрев

На медленном огне дать ягодам пустить сок. Через 15 минут добавить воду, довести до кипения, помешивая, и варить 5 минут. Снять пенку. Остудить.

4. Повторение цикла

После полного остывания снова нагреть, довести до кипения, варить 5 минут, снова остудить. Повторить процедуру минимум трижды — так варенье получится гуще.

5. Финальный штрих

В последний заход добавить лимонную кислоту. После пяти минут кипячения разлить варенье по стерильным банкам, плотно закрыть.

6. Укутать и забыть до зимы

Банки перевернуть, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания. Затем убрать в прохладное место.

Полезный совет

Не мойте жимолость под струёй — нежные ягоды легко мнутся. Лучше замочить в тазу и промыть вручную.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз
Недвижимость
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз Аудио 
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Наука и техника
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное Аудио 
Mazda CX-60: японская роскошь, которую можно себе позволить
Авто
Mazda CX-60: японская роскошь, которую можно себе позволить Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Последние материалы
Эффект салона за копейки: когда домашний уход оказывается сильнее рекламы
Тайное стало явным: Валю Карнавал впервые сфотографировали с армянским миллионером Эвояном
Чемодан, полный сюрпризов: как турист удивил турагентов своим списком вещей для Мальдив
Ягоды целые, а вкус как у бабушки: секрет варенья из жимолости
Укроп не пахнет, петрушка не радует — вот в чём скрытые причины
Забыл пистолет в баке — уехал как нарушитель закона: 4 ошибки на АЗС, за которые лишают прав
Клубника наливается с кулак — дачники нашли простой способ изменить урожай
Идеальный стейк по формуле Эйнштейна — результат, который удивит даже гурмана
210 миллионов лет назад океан принадлежал ему: хищник с клыками, как у тираннозавра
Мировой океан готовит удар в спину: катастрофа начнётся с глубины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.