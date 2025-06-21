Ягоды целые, а вкус как у бабушки: секрет варенья из жимолости

Сохранить лето в банке можно всего за пару варок — если приготовить "пятиминутку" из жимолости. Это варенье не только невероятно вкусное и красивое, но ещё и максимально щадящее: в нём остаются целые ягоды и сохраняются витамины. Всё дело в коротком, но повторяющемся кипячении: по 5 минут с полным остыванием между подходами.
Жимолость — 2 кг
Сахар — 2 кг
Вода — 1 стакан
Лимонная кислота — 2 г
Из этого количества получится примерно 30 порций.
1. Подготовка ягод
Ягоды перебрать, убрать мятину и мусор, промыть в тазу с прохладной водой и дать обсохнуть на полотенце.
2. Сахарная "шуба"
Сложить жимолость в кастрюлю, засыпать сахаром. Перемешать, аккуратно встряхивая — важно сохранить форму ягод.
3. Первый прогрев
На медленном огне дать ягодам пустить сок. Через 15 минут добавить воду, довести до кипения, помешивая, и варить 5 минут. Снять пенку. Остудить.
4. Повторение цикла
После полного остывания снова нагреть, довести до кипения, варить 5 минут, снова остудить. Повторить процедуру минимум трижды — так варенье получится гуще.
5. Финальный штрих
В последний заход добавить лимонную кислоту. После пяти минут кипячения разлить варенье по стерильным банкам, плотно закрыть.
6. Укутать и забыть до зимы
Банки перевернуть, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания. Затем убрать в прохладное место.
Не мойте жимолость под струёй — нежные ягоды легко мнутся. Лучше замочить в тазу и промыть вручную.
Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).
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