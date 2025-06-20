Мясо теперь отдыхает: эти шашлыки из креветок с манго сводят с ума даже заядлых гурманов

Этот шашлык — не просто еда, а настоящий отпуск на гриле. Вкус сладкого манго, остринки лука и сочных креветок создаёт ту самую комбинацию, от которой трудно оторваться. И самое приятное — всё готовится буквально за 15 минут. Хотите удивить гостей на даче или просто устроить себе гастрономическое приключение на балконе? Вот идеальный рецепт!
Тигровые креветки (очищенные) — 700 г
Соль — половина ч. л.
Чёрный молотый перец — щепотка (примерно ⅛ ч. л.)
Красный болгарский перец — 2 шт. (нарезать кубиками 2,5x2,5 см)
Спелый манго — 2 шт. (также нарезать кубиками)
Красный лук — 1 шт. (нарезать на крупные кусочки)
Масло растительное — 2 ст. л.
Лайм — 2 шт. (порезать дольками)
Для начала разогрейте гриль до средней температуры. Можно использовать и электрогриль, и сковороду-гриль, и классический угольный. Пока греется, замочите деревянные шпажки в холодной воде на 10 минут — так они не сгорят на жаре.
Креветки посыпьте солью и перцем. Затем нанизывайте ингредиенты на шпажки чередуя: креветка — перец — манго — лук — и снова. Делайте это по кругу, чтобы каждый шашлык выглядел как мини-скульптура из вкуса.
Перед тем как отправить шашлыки на решётку, сбрызните её маслом. Жарьте креветки по 2 минуты с каждой стороны, пока они не станут розовыми и не начнут пахнуть морем. Главное — не пересушите.
Снимите шашлыки с гриля, выложите на тарелку и щедро полейте соком свежего лайма. Он добавит яркой кислинки и отлично подчеркнёт сладость манго и креветок.
Эти шашлыки можно есть прямо с шампура. Хорошо подойдут для пикника, летнего ужина на открытом воздухе или даже как закуска к игристому вину. Подайте к ним свежую зелень, рис или просто хлеб — и получится полноценное блюдо.
Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.