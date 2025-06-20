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Мясо теперь отдыхает: эти шашлыки из креветок с манго сводят с ума даже заядлых гурманов

2:24
Еда

Этот шашлык — не просто еда, а настоящий отпуск на гриле. Вкус сладкого манго, остринки лука и сочных креветок создаёт ту самую комбинацию, от которой трудно оторваться. И самое приятное — всё готовится буквально за 15 минут. Хотите удивить гостей на даче или просто устроить себе гастрономическое приключение на балконе? Вот идеальный рецепт!

Сервированные креветки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сервированные креветки

Что понадобится (на 4 порции)

  • Тигровые креветки (очищенные) — 700 г

  • Соль — половина ч. л.

  • Чёрный молотый перец — щепотка (примерно ⅛ ч. л.)

  • Красный болгарский перец — 2 шт. (нарезать кубиками 2,5x2,5 см)

  • Спелый манго — 2 шт. (также нарезать кубиками)

  • Красный лук — 1 шт. (нарезать на крупные кусочки)

  • Масло растительное — 2 ст. л.

  • Лайм — 2 шт. (порезать дольками)

Подготовка к грилю: всё просто

Для начала разогрейте гриль до средней температуры. Можно использовать и электрогриль, и сковороду-гриль, и классический угольный. Пока греется, замочите деревянные шпажки в холодной воде на 10 минут — так они не сгорят на жаре.

Собираем экзотику на шпажки

Креветки посыпьте солью и перцем. Затем нанизывайте ингредиенты на шпажки чередуя: креветка — перец — манго — лук — и снова. Делайте это по кругу, чтобы каждый шашлык выглядел как мини-скульптура из вкуса.

Жарим — быстро, вкусно, сочно

Перед тем как отправить шашлыки на решётку, сбрызните её маслом. Жарьте креветки по 2 минуты с каждой стороны, пока они не станут розовыми и не начнут пахнуть морем. Главное — не пересушите.

Финальный штрих — лайм и удовольствие

Снимите шашлыки с гриля, выложите на тарелку и щедро полейте соком свежего лайма. Он добавит яркой кислинки и отлично подчеркнёт сладость манго и креветок.

Подача: можно и без тарелки

Эти шашлыки можно есть прямо с шампура. Хорошо подойдут для пикника, летнего ужина на открытом воздухе или даже как закуска к игристому вину. Подайте к ним свежую зелень, рис или просто хлеб — и получится полноценное блюдо.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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