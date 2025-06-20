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Забудьте про скучные рулетики: 10 нестандартных способов свернуть блины и удивить гостей подачей

3:39
Еда

Блинчики — это не просто вкусно, но и красиво, если знать, как их подать. Независимо от того, сладкая у вас начинка или сытная, правильная подача способна превратить простое блюдо в настоящую гастрономическую радость. Вот десять проверенных способов красиво завернуть блины, чтобы каждый гость сказал "вау", а стол выглядел как из ресторана.

Фаршированные блины
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фаршированные блины

Мешочек — нарядно и торжественно

Начинка выкладывается по центру блина, края аккуратно собираются вверх, придавая форму мешочка. Завязывается такой блинчик веточкой укропа или пером зеленого лука. Этот способ особенно хорош для праздничной подачи.

Двойной треугольник — компактно и эстетично

Блин смазывается тонким слоем начинки, затем края загибаются к центру, образуя треугольник. Полученные уголки снова загибаются к центру — в результате получается плотный мини-треугольник, который удобно держать в руках и красиво выглядит на тарелке.

Классический конвертик — удобно и привычно

На край блина выкладывается начинка, затем заворачивается верхняя часть, подгибаются боковые стороны, и всё сворачивается в аккуратный прямоугольный конверт. Универсальный вариант, подходящий для любой начинки.

Квадрат — строгая геометрия вкуса

Начинка размещается по центру, затем накрывается сверху и снизу блином, образуя прямоугольник. После этого заворачиваются боковые стороны — получается аккуратный квадрат. Подходит для густых и плотных начинок.

Кулёк — удобно и аппетитно

Блин складывается пополам. От центра полукруга заворачиваются оба края навстречу друг другу, образуя кулёк. Верхнюю часть можно чуть отвернуть наружу — внутрь выкладывается начинка. Прекрасный способ для подачи с ягодами, фруктами или икрой.

Улитка — закрутите аппетит

Блин смазывается начинкой, скручивается в трубочку, а потом сворачивается спиралью — улиткой. Скрепляется шпажкой или зубочисткой. Такая форма выглядит оригинально и удерживает начинку внутри.

Роллы — современно и аккуратно

На край блина кладется начинка, края немного подворачиваются, и всё сворачивается плотным рулетом. Затем блинчик нарезается на порционные кусочки. Отличная альтернатива суши или роллам, особенно если подать с соусом.

Закрытая трубочка — всё внутри

Начинка выкладывается вдоль центра, при этом оставляются свободные края с обеих сторон. Сначала загибаются края, затем сворачивается трубочкой. Разрезать такую трубочку можно под углом — получится красиво и удобно для подачи.

Простой треугольник — без заморочек

Блин складывается пополам, одна из половинок смазывается вареньем или джемом, затем блин сворачивается в треугольник, а потом ещё раз пополам. Минимум усилий — максимум пользы. Особенно нравится детям.

Кулёк (вариант второй) — быстрый способ для сладостей

Блин снова складывается пополам, начинка выкладывается на край и сворачивается как кулёк для семечек. Такой способ отлично подойдёт для подачи на десерт — с ягодами, творогом или кремом.

Украшение и подача

Дополнительно украсить подачу можно свежей зеленью, ягодами, сахарной пудрой или шоколадной глазурью. Всё зависит от начинки и повода. Главное — фантазия и аккуратность.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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