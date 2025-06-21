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Не верьте глазам и носу: луковые оладьи, которые обманут ваши вкусовые рецепторы

Еда

Эти оладьи могут стать настоящим открытием: без грамма муки и мяса, они при этом порадуют насыщенным вкусом и текстурой, напоминающей мясные котлеты. Всё благодаря скромному, но незаменимому ингредиенту — репчатому луку. В сочетании с манкой, чесноком и томатным соком он превращается в сочные оладьи, которые отлично подойдут как на обед, так и на лёгкий ужин.

Лук
Фото: Freepik by Racool_studio
Лук

Отсутствие муки делает блюдо особенно нежным, а манка придаёт нужную плотность и воздушность. Окончательную глубину вкусу придаёт тушение в томатном соусе — это делает оладьи не только мягче, но и ярче по вкусу.

Ингредиенты на 4 порции

  • Лук репчатый — 500 г

  • Манная крупа — 100 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Соль — по вкусу

  • Перец чёрный молотый — по вкусу

  • Томатный сок — 250 мл

  • Растительное масло — 2-3 ст. ложки (для жарки)

  • Листья салата (для подачи, по желанию) — 4-8 шт.

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка овощей
    Репчатый лук и чеснок очищаются и натираются на мелкой тёрке. Это придаст тесту однородную текстуру и избавит от резкого лукового хруста. Лук при такой обработке теряет горечь, но сохраняет насыщенный аромат и сладость.
  2. Вмешивание манки. К овощной массе добавляется манная крупа — она заменяет муку, делая блюдо легче. Смесь тщательно перемешивается и оставляется на 10 минут. За это время манка набухает, впитывает сок и загущает массу — получится плотное, но мягкое тесто.
  3. Добавление яиц и специй. После набухания манки в смесь вводятся яйца, соль и чёрный молотый перец. Всё снова хорошо перемешивается. Консистенция теста должна напоминать густую сметану — удобно набирать ложкой.
  4. Обжарка оладий. На сковороде разогревается растительное масло. Тесто выкладывается порционно — по одной столовой ложке на оладью. Жарятся они на среднем огне, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны, до румяной корочки. После жарки оладьи перекладываются на тарелку — при желании можно промокнуть их бумажным полотенцем от лишнего жира.
  5. Соус и тушение. Готовые оладьи возвращаются в сковороду. Поверх них вливается томатный сок. Соус солится и перчится по вкусу. Смесь доводится до кипения, огонь уменьшается до минимума. Оладьи тушатся под крышкой 15 минут — за это время они пропитаются ароматом томатов и станут особенно нежными.
  6. Подача. Готовые оладьи выкладываются на порционные тарелки, по желанию — на подушку из свежих салатных листьев. Томатный соус можно подать отдельно в соуснике или полить им каждую порцию сверху. Блюдо подаётся горячим, отлично сочетается с картофельным пюре или гречкой, но вполне самодостаточно и само по себе.

Почему стоит попробовать

Это простой, доступный и удивительно вкусный рецепт, который раскрывает потенциал обычного лука по-новому. Благодаря насыщенной подливке и ароматной начинке, оладьи нравятся даже тем, кто обычно не ест лук. Особенно блюдо придётся по душе вегетарианцам, постящимся или просто любителям бюджетной и полезной кухни.

Уточнения

Лук (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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