Забудьте про уксус: современный и быстрый способ засолки помидоров из простых ингредиентов

Быстрая засолка томатов — находка для тех, кто хочет получить насыщенную, ароматную закуску без долгих хлопот. Этот рецепт, основанный на классической технологии ферментации, включает необычное сочетание ингредиентов: мёд, чеснок и чёрный тмин. Такое трио создаёт особый, запоминающийся вкус, в котором мягкая сладость гармонирует с пикантностью пряностей и свежестью зелени. Результат — мягкие, сочные помидоры с характерным пряным ароматом и сбалансированным вкусом.
Помидоры — 1 кг
Мёд — 1 ст. ложка
Соль (мелкая) — 3 ч. ложки
Чеснок — 7-8 зубчиков
Чёрный тмин — 2 ч. ложки
Укроп — 1 пучок
Кинза — 1 пучок (по вкусу, можно заменить или исключить)
Важно: чёрный тмин (нигелла) имеет вкус, отличающийся от обычного тмина. Он обладает выраженными противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Однако его не рекомендуют употреблять людям с трансплантированными органами.
Такие солёные помидоры прекрасно сочетаются с отварным картофелем, мясом, свежим хлебом. Они становятся отличной закуской к летнему ужину на даче или пикнику. Благодаря натуральному способу ферментации, без уксуса и стерилизации, сохраняется максимум пользы и натуральный вкус.
Мёд в рецепте не делает помидоры приторными — он лишь добавляет глубины и мягкости. А чёрный тмин отвечает за ту самую "изюминку", ради которой хочется сделать эту засолку снова.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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